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СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга
СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга - РИА Новости, 14.12.2021
СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга
Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после падения наледи с крыши на... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:07
2021-12-14T12:07
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
погода
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после падения наледи с крыши на женщину в центре города, сообщает ГСУСК РФ по городу.Ранее городская прокуратура сообщила о проведении проверок после травмирования двух человек от падения надели с кровли в Центральном и Адмиралтейском районах. Так, на набережной Мойки в Адмиралтейском районе наледь травмировала женщину."Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - говорится в сообщении.Следственное ведомство информирует, что женщина 1998 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии.Как уточнили РИА Новости в администрации Адмиралтейского района, наледь упала с крыши коммерческого здания, собственник которого ранее неоднократно предупреждался о необходимости своевременной очистки кровли. В настоящее время районные власти связываются с родственниками пострадавшей, которая находится в больнице, для оказания ей необходимой помощи.В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/pogoda-1763606367.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), жкх, погода, россия
12:07 14.12.2021
 
СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга

СК возбудил уголовное дело после падения наледи с крыши на женщину в центре Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГигантские сосульки на крышах Санкт-Петербурга
Гигантские сосульки на крышах Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после падения наледи с крыши на женщину в центре города, сообщает ГСУСК РФ по городу.
Ранее городская прокуратура сообщила о проведении проверок после травмирования двух человек от падения надели с кровли в Центральном и Адмиралтейском районах. Так, на набережной Мойки в Адмиралтейском районе наледь травмировала женщину.
Жители частного сектора во время уборки снега после метели на улице Омска - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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"Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следственное ведомство информирует, что женщина 1998 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Как уточнили РИА Новости в администрации Адмиралтейского района, наледь упала с крыши коммерческого здания, собственник которого ранее неоднократно предупреждался о необходимости своевременной очистки кровли. В настоящее время районные власти связываются с родственниками пострадавшей, которая находится в больнице, для оказания ей необходимой помощи.
В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.
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