https://ria.ru/20211214/naled-1763628863.html

СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга

СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга - РИА Новости, 14.12.2021

СК возбудил дело после падения наледи на женщину в центре Петербурга

Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после падения наледи с крыши на... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:07

2021-12-14T12:07

2021-12-14T12:07

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91656/75/916567533_0:112:3023:1812_1920x0_80_0_0_174b90d3484bdd5d4b91d77e7108b8b9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после падения наледи с крыши на женщину в центре города, сообщает ГСУСК РФ по городу.Ранее городская прокуратура сообщила о проведении проверок после травмирования двух человек от падения надели с кровли в Центральном и Адмиралтейском районах. Так, на набережной Мойки в Адмиралтейском районе наледь травмировала женщину."Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - говорится в сообщении.Следственное ведомство информирует, что женщина 1998 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии.Как уточнили РИА Новости в администрации Адмиралтейского района, наледь упала с крыши коммерческого здания, собственник которого ранее неоднократно предупреждался о необходимости своевременной очистки кровли. В настоящее время районные власти связываются с родственниками пострадавшей, которая находится в больнице, для оказания ей необходимой помощи.В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/pogoda-1763606367.html

https://ria.ru/20211214/sneg-1763602455.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), жкх, погода, россия