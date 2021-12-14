https://ria.ru/20211214/moshennichestvo-1763651565.html

МВД оценило ущерб от телефонного и интернет-мошенничества

МВД оценило ущерб от телефонного и интернет-мошенничества - РИА Новости, 14.12.2021

МВД оценило ущерб от телефонного и интернет-мошенничества

Ущерб от мошенников, действующих дистанционно, с начала года составил в России 45 миллиардов рублей, но силовикам удалось остановить рост киберпреступности,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:35

2021-12-14T13:35

2021-12-14T14:07

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

общество

мошенничество

россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ущерб от мошенников, действующих дистанционно, с начала года составил в России 45 миллиардов рублей, но силовикам удалось остановить рост киберпреступности, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД полковник юстиции Данил Филиппов."Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данным видам преступлений составляет 45 миллиардов рублей", — сказал он на пресс-конференции.Представитель ведомства добавил, что в течение полугода количество правонарушений росло на 20 процентов, однако уже к концу года темпы снизились до семи процентов.В абсолютных числах это 494 тысячи преступлений за 11 месяцев – по словам полковника, "существенный" показатель.Для сравнения, в прошлом году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 миллиардов рублей, писал "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании BrandMonitor. Но методологии тут разные: МВД подсчитывает установленный ущерб по уголовным делам, а аналитики высчитывают приблизительные потери на основе социологических данных.К дистанционным типам мошенничества в России относят преступления, совершенные в интернете, по телефону, аферы с банковскими картами.

https://ria.ru/20211211/onf-1763240581.html

https://ria.ru/20211211/vorovstvo-1763232828.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, общество, мошенничество, россия