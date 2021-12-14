https://ria.ru/20211214/monastyr-1763615489.html
Введенский монастырь в Серпухове открыли для паломников после ЧП в гимназии
Введенский монастырь в Серпухове открыли для паломников после ЧП в гимназии - РИА Новости, 14.12.2021
Введенский монастырь в Серпухове открыли для паломников после ЧП в гимназии
Введенский Владычный женский монастырь, на территории которого в понедельник произошел взрыв, вновь открыли для паломников, рассказал РИА Новости благочинный... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:58
2021-12-14T10:58
2021-12-14T10:58
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Введенский Владычный женский монастырь, на территории которого в понедельник произошел взрыв, вновь открыли для паломников, рассказал РИА Новости благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.В результате взрыва пострадали семь детей - находившиеся рядом ученики образовательного учреждения. Как позже сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия в Серпухове были госпитализировано восемь человек: шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом."Монастырь открыт, работает в обычном режиме", - сказал Чабан.Открыта ли гимназия, ученик которой произвел взрыв, в благочинии не уточняют.Как уточняется на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ), Владычний монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием, митрополитом Московским. После революции в 1919-1920 годах он был закрыт, но литургии во Введенском соборе монастыря продолжались до 1927 года. До 1978 года в нем располагалось летное училище, после этого до 1995 года монастырь был бесхозным. Монашеская жизнь в нем была возобновлена в 1995 году, его настоятельницей была назначена монахиня Алексия (Петрова), возведенная в сан игумении 4 декабря 1998 года. Она по сей день исполняет обязанности настоятельницы.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763526947.html
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, взрыв в женском монастыре в серпухове
Введенский монастырь в Серпухове открыли для паломников после ЧП в гимназии
Введенский монастырь в Серпухове открыли для паломников после взрыва