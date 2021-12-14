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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/mir-19-1763650718.html
Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19"
Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19" - РИА Новости, 14.12.2021
Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19"
Российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции "Мир 19", говорится в презентации... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:31
2021-12-14T13:31
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции "Мир 19", говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с которой она выступила во вторник на общем собрании Российской академии наук."Получены промежуточные итоги II фазы клинических испытаний препарата "Мир 19", - отмечается в презентации. Подробности при этом не приводятся.Препарат "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил журналистам в начале сентября заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади."Мир 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2. В состав препарата входят два компонента: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
https://ria.ru/20211214/mir-19-1763628673.html
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общество, российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:31 14.12.2021
 
Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19"

Российские ученые получили промежуточные итоги второй фазы испытаний препарата "Мир-19"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции "Мир 19", говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с которой она выступила во вторник на общем собрании Российской академии наук.
"Получены промежуточные итоги II фазы клинических испытаний препарата "Мир 19", - отмечается в презентации. Подробности при этом не приводятся.
Препарат "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил журналистам в начале сентября заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади.
"Мир 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2. В состав препарата входят два компонента: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
12:06Распространение коронавируса
Скворцова рассказала о процессе регистрации препарата "Мир-19"
 
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