https://ria.ru/20211214/mir-19-1763650718.html

Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19"

Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19" - РИА Новости, 14.12.2021

Ученые получили промежуточные итоги испытаний препарата "Мир-19"

Российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции "Мир 19", говорится в презентации... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:31

2021-12-14T13:31

2021-12-14T13:31

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции "Мир 19", говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с которой она выступила во вторник на общем собрании Российской академии наук."Получены промежуточные итоги II фазы клинических испытаний препарата "Мир 19", - отмечается в презентации. Подробности при этом не приводятся.Препарат "Мир 19" находится на последнем этапе второй фазы клинических испытаний, заявил журналистам в начале сентября заведующий лабораторией молекулярной иммуногенетики ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Илья Кофиади."Мир 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2. В состав препарата входят два компонента: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.

https://ria.ru/20211214/mir-19-1763628673.html

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