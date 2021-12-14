https://ria.ru/20211214/mir-19-1763628673.html
Скворцова рассказала о процессе регистрации препарата "Мир-19"
Скворцова рассказала о процессе регистрации препарата "Мир-19" - РИА Новости, 14.12.2021
Скворцова рассказала о процессе регистрации препарата "Мир-19"
Препарат для лечения коронавируса "Мир-19" в настоящее время проходит регистрацию, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:06
2021-12-14T12:06
2021-12-14T13:17
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса "Мир-19" в настоящее время проходит регистрацию, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова."Первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность препарата, в настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата", - сказала Скворцова общем собрании Российской академии наук."Мир 19" – по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2. В состав препарата входят два компонента: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА.
https://ria.ru/20211129/lekarstvo-1761356146.html
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общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:06 14.12.2021 (обновлено: 13:17 14.12.2021)
Скворцова рассказала о процессе регистрации препарата "Мир-19"
Глава ФМБА Скворцова: препарат для лечения COVID-19 "Мир-19" проходит регистрацию