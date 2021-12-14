https://ria.ru/20211214/lopez-1763410066.html

Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье

Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье - РИА Новости, 14.12.2021

Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье

Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T00:47

2021-12-14T00:47

2021-12-14T00:47

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дженнифер лопес

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в доме знаменитости появился котенок по имени Хендрикс. В ролике котенок сидит в гостиной и пристально смотрит в камеру. В кадр также попали роскошные праздничные украшения, в том числе большая рождественская елка. По информации PageSix, предстоящие зимние праздники Дженнифер Лопес собирается провести с Беном Аффлеком. В апреле этого года стало известно, что бывшие возлюбленные помирились после разрыва помолвки в 2004 году. За более чем 15 лет разлуки у Лопес и Аффлека было несколько ярких романов. Оба также стали родителями. Певица воспитывает двойняшек, которые родились в браке с музыкантом Марком Энтони, а актер — двух дочерей и сына. Их звезде "Перл-Харбор" и "Исчезнувшей" подарила Дженнифер Гарнер.

https://ria.ru/20210627/affleck-1738654956.html

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дженнифер лопес, бен аффлек, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни, twitter, дженнифер гарнер