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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/lopez-1763410066.html
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье - РИА Новости, 14.12.2021
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье
Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T00:47
2021-12-14T00:47
культура
дженнифер лопес
бен аффлек
шоу-бизнес
новости культуры
стиль жизни
twitter
дженнифер гарнер
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в доме знаменитости появился котенок по имени Хендрикс. В ролике котенок сидит в гостиной и пристально смотрит в камеру. В кадр также попали роскошные праздничные украшения, в том числе большая рождественская елка. По информации PageSix, предстоящие зимние праздники Дженнифер Лопес собирается провести с Беном Аффлеком. В апреле этого года стало известно, что бывшие возлюбленные помирились после разрыва помолвки в 2004 году. За более чем 15 лет разлуки у Лопес и Аффлека было несколько ярких романов. Оба также стали родителями. Певица воспитывает двойняшек, которые родились в браке с музыкантом Марком Энтони, а актер — двух дочерей и сына. Их звезде "Перл-Харбор" и "Исчезнувшей" подарила Дженнифер Гарнер.
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дженнифер лопес, бен аффлек, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни, twitter, дженнифер гарнер
00:47 14.12.2021
 
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье

Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье

© AP Photo / Invision/Joel C RyanДженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в доме знаменитости появился котенок по имени Хендрикс.
"Знакомьтесь, Хендрикс", — подписала короткое видео с питомцем Дженнифер Лопес.
В ролике котенок сидит в гостиной и пристально смотрит в камеру. В кадр также попали роскошные праздничные украшения, в том числе большая рождественская елка.
По информации PageSix, предстоящие зимние праздники Дженнифер Лопес собирается провести с Беном Аффлеком. В апреле этого года стало известно, что бывшие возлюбленные помирились после разрыва помолвки в 2004 году.
За более чем 15 лет разлуки у Лопес и Аффлека было несколько ярких романов. Оба также стали родителями. Певица воспитывает двойняшек, которые родились в браке с музыкантом Марком Энтони, а актер — двух дочерей и сына. Их звезде "Перл-Харбор" и "Исчезнувшей" подарила Дженнифер Гарнер.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 16:04Шоубиз
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться
 
КультураДженнифер ЛопесБен АффлекШоу-бизнесНовости культурыСтиль жизниTwitterДженнифер Гарнер
 
 
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