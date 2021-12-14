https://ria.ru/20211214/lopez-1763410066.html
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье - РИА Новости, 14.12.2021
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье
Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T00:47
2021-12-14T00:47
2021-12-14T00:47
культура
дженнифер лопес
бен аффлек
шоу-бизнес
новости культуры
стиль жизни
twitter
дженнифер гарнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750360097_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_acbd0278b3c58111cc9ec030f9043014.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в доме знаменитости появился котенок по имени Хендрикс. В ролике котенок сидит в гостиной и пристально смотрит в камеру. В кадр также попали роскошные праздничные украшения, в том числе большая рождественская елка. По информации PageSix, предстоящие зимние праздники Дженнифер Лопес собирается провести с Беном Аффлеком. В апреле этого года стало известно, что бывшие возлюбленные помирились после разрыва помолвки в 2004 году. За более чем 15 лет разлуки у Лопес и Аффлека было несколько ярких романов. Оба также стали родителями. Певица воспитывает двойняшек, которые родились в браке с музыкантом Марком Энтони, а актер — двух дочерей и сына. Их звезде "Перл-Харбор" и "Исчезнувшей" подарила Дженнифер Гарнер.
https://ria.ru/20210627/affleck-1738654956.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750360097_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_390e132bf350654174f371e073717f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер лопес, бен аффлек, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни, twitter, дженнифер гарнер
Дженнифер Лопес сообщила о "пополнении" в семье
Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Twitter пост, в котором рассказала поклонникам о пополнении в своей семье. Перед рождественскими праздниками в доме знаменитости появился котенок по имени Хендрикс.
"Знакомьтесь, Хендрикс", — подписала короткое видео с питомцем Дженнифер Лопес.
В ролике котенок сидит в гостиной и пристально смотрит в камеру. В кадр также попали роскошные праздничные украшения, в том числе большая рождественская елка.
По информации PageSix, предстоящие зимние праздники Дженнифер Лопес собирается
провести с Беном Аффлеком. В апреле этого года стало известно, что бывшие возлюбленные помирились после разрыва помолвки в 2004 году.
За более чем 15 лет разлуки у Лопес и Аффлека было несколько ярких романов. Оба также стали родителями. Певица воспитывает двойняшек, которые родились в браке с музыкантом Марком Энтони, а актер — двух дочерей и сына. Их звезде "Перл-Харбор" и "Исчезнувшей" подарила Дженнифер Гарнер.