https://ria.ru/20211214/konflikt-1763591225.html

Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой

Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой - РИА Новости, 14.12.2021

Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой

США твердо намерены не допустить ухудшения отношений с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:35

2021-12-14T06:35

2021-12-14T09:53

в мире

сша

китай

си цзиньпин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. США твердо намерены не допустить ухудшения отношений с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Глава американской дипломатии подчеркнул, что в противном случае последствия такого конфликта "будут катастрофическими для всех нас".Выступление Блинкена транслировал Госдепартамент.США в последнее время обвиняют Китай в повышенной военной активности вокруг Тайваня и угрозах присоединить его силой. На прошлой неделе в Белом доме заявили, что Штаты сделают все, чтобы не допустить захвата острова. В Пекине критикуют Вашингтон за поддержку сторонников тайваньской независимости. США на официальном уровне признают политику единого Китая, но поддерживают с Тайванем широкие связи.Отношения КНР и Соединенных Штатов резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая за Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть диалог в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления не наметилось.

https://ria.ru/20211212/oruzhie-1763335721.html

https://ria.ru/20211208/izmenenie-1762673002.html

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в мире, сша, китай, си цзиньпин, энтони блинкен