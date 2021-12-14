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Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой
Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой - РИА Новости, 14.12.2021
Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой
США твердо намерены не допустить ухудшения отношений с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:35
2021-12-14T09:53
в мире
сша
китай
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. США твердо намерены не допустить ухудшения отношений с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Глава американской дипломатии подчеркнул, что в противном случае последствия такого конфликта "будут катастрофическими для всех нас".Выступление Блинкена транслировал Госдепартамент.США в последнее время обвиняют Китай в повышенной военной активности вокруг Тайваня и угрозах присоединить его силой. На прошлой неделе в Белом доме заявили, что Штаты сделают все, чтобы не допустить захвата острова. В Пекине критикуют Вашингтон за поддержку сторонников тайваньской независимости. США на официальном уровне признают политику единого Китая, но поддерживают с Тайванем широкие связи.Отношения КНР и Соединенных Штатов резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая за Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть диалог в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления не наметилось.
https://ria.ru/20211212/oruzhie-1763335721.html
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, энтони блинкен
06:35 14.12.2021 (обновлено: 09:53 14.12.2021)
 
Блинкен назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой

Госсекретарь Блинкен заявил, что США видят угрозу катастрофы в конфликте с Китаем

© REUTERS / Ints KalninsГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. США твердо намерены не допустить ухудшения отношений с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Президент Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину в прошлом месяце: мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью", — сказал он во время визита в Джакарту.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что в противном случае последствия такого конфликта "будут катастрофическими для всех нас".
Выступление Блинкена транслировал Госдепартамент.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 12:58
Китай рассказал о еще одном американском "оружии массового уничтожения"
США в последнее время обвиняют Китай в повышенной военной активности вокруг Тайваня и угрозах присоединить его силой. На прошлой неделе в Белом доме заявили, что Штаты сделают все, чтобы не допустить захвата острова. В Пекине критикуют Вашингтон за поддержку сторонников тайваньской независимости. США на официальном уровне признают политику единого Китая, но поддерживают с Тайванем широкие связи.
Отношения КНР и Соединенных Штатов резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая за Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть диалог в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления не наметилось.
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В миреСШАКитайСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
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