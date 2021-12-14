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Исследование показало, как изменилась за год цена на квашеную капусту
Исследование показало, как изменилась за год цена на квашеную капусту - РИА Новости, 14.12.2021
Исследование показало, как изменилась за год цена на квашеную капусту
Квашеная капуста, традиционное блюдо русской кухни и источник витамина С в зимний период, вслед за двукратным удорожанием с начала года свежей капусты также... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T05:13
2021-12-14T07:05
экономика
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Квашеная капуста, традиционное блюдо русской кухни и источник витамина С в зимний период, вслед за двукратным удорожанием с начала года свежей капусты также выросла в цене, но из-за особенностей производства - только на треть и за целый год, следует из экспертных материалов.Согласно данным компании "Эвотор" на основании чеков 800 тысяч ее смарт-терминалов в магазинах несетевой торговли, за год средняя цена квашеной капусты выросла на 34%. "Средняя цена одного килограмма квашеной капусты в несетевой рознице в ноябре составила в России 127 рублей, что на 34% больше, чем в прошлом году", - сообщили в компании.По данным "Эвотора", в несетевой рознице 75% квашеной капусты продается на развес, остальные 25% ― в упаковках. Дешевле всего в ноябре ее можно было купить в Астраханской области, по 92 рубля за килограмм, а дороже всего она стоила в Якутии (352 рубля).Средняя цена на квашеную капусту в ноябре достигала 160 рублей в Москве и 125 рублей - в Санкт-Петербурге; заметно дороже 100 рублей килограмм квашеной капусты стоил на Чукотке (260 рублей), Сахалинской области (214 рублей) и Красноярском крае (178 рублей).В ряде регионов квашеная капуста в ноябре продавалась дешевле, чем в среднем по России: например, в Калининградской области цена за килограмм составляла 122 рубля, в Чувашии и Воронежской области ― 113 рублей. На Юге России этот уровень еще ниже: например, в среднем 103 рубля в Краснодарском крае.Сырье vs переработкаНаиболее известный и простой способ приготовления квашеной капусты предполагает использование одного килограмма свежей белокочанной капусты, одной или пары морковок, а также соли и сахара в соотношении два к одному (две и одна столовые ложки). В ноябре, по данным Росстата, свежая белокочанная капуста подорожала на 8,2%, но с начала года к концу ноября - примерно в два раза (по состоянию на 29 ноября - на 100,83%).Таким образом, в относительном выражении свежая капуста подорожала гораздо сильнее. "Это связано с тем, что на такой вид переработки, как квашение, производители покупают некондиционную капусту", - пояснил директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.В основе роста цен - как на свежую капусту, так и на овощи открытого грунта в целом, - прежде всего агроклиматические факторы. По словам Глушкова, сначала ситуация осложнялась поздним севом, с отсрочкой на две недели, затем - поздней уборкой, которая в ряде ключевых регионов была перенесена с сентября на октябрь."В результате на рынок не поступил привычный для сезона объем овощей, поэтому осенью цены были аномально высокими. В октябре сбор урожая активизировался и цены начали снижаться, но ситуация все еще остается немного напряженной: сельхозпроизводители понесли в этом году значительно больше затрат, чем обычно, и сейчас не спешат продавать продукцию по низким ценам", - сказал Глушков.Годом ранее квашеная капуста в несетевой торговле также подорожала, но только на 10%: так, в ноябре 2019 года средняя цена на нее, по данным "Эвотора", составила 86 рублей, а в ноябре 2020 года - 95 рублей. Свежая капуста дешевела: согласно данным Росстата за 2020 год, за ноябрь цены на нее снизились на 0,9%, а с начала года по состоянию на 2 ноября - на 3,3%.
https://ria.ru/20210922/kapusta-1751281647.html
https://rsport.ria.ru/20211123/kapusta-1760240083.html
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экономика, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
05:13 14.12.2021 (обновлено: 07:05 14.12.2021)
 
Исследование показало, как изменилась за год цена на квашеную капусту

Исследование "Эвотора" показало, что квашеная капуста за год подорожала на треть

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбщегородская продовольственная ярмарка, квашеная капуста
Общегородская продовольственная ярмарка, квашеная капуста - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Квашеная капуста, традиционное блюдо русской кухни и источник витамина С в зимний период, вслед за двукратным удорожанием с начала года свежей капусты также выросла в цене, но из-за особенностей производства - только на треть и за целый год, следует из экспертных материалов.
Согласно данным компании "Эвотор" на основании чеков 800 тысяч ее смарт-терминалов в магазинах несетевой торговли, за год средняя цена квашеной капусты выросла на 34%. "Средняя цена одного килограмма квашеной капусты в несетевой рознице в ноябре составила в России 127 рублей, что на 34% больше, чем в прошлом году", - сообщили в компании.
По данным "Эвотора", в несетевой рознице 75% квашеной капусты продается на развес, остальные 25% ― в упаковках. Дешевле всего в ноябре ее можно было купить в Астраханской области, по 92 рубля за килограмм, а дороже всего она стоила в Якутии (352 рубля).
Средняя цена на квашеную капусту в ноябре достигала 160 рублей в Москве и 125 рублей - в Санкт-Петербурге; заметно дороже 100 рублей килограмм квашеной капусты стоил на Чукотке (260 рублей), Сахалинской области (214 рублей) и Красноярском крае (178 рублей).
В ряде регионов квашеная капуста в ноябре продавалась дешевле, чем в среднем по России: например, в Калининградской области цена за килограмм составляла 122 рубля, в Чувашии и Воронежской области ― 113 рублей. На Юге России этот уровень еще ниже: например, в среднем 103 рубля в Краснодарском крае.
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Сырье vs переработка

Наиболее известный и простой способ приготовления квашеной капусты предполагает использование одного килограмма свежей белокочанной капусты, одной или пары морковок, а также соли и сахара в соотношении два к одному (две и одна столовые ложки). В ноябре, по данным Росстата, свежая белокочанная капуста подорожала на 8,2%, но с начала года к концу ноября - примерно в два раза (по состоянию на 29 ноября - на 100,83%).
Таким образом, в относительном выражении свежая капуста подорожала гораздо сильнее. "Это связано с тем, что на такой вид переработки, как квашение, производители покупают некондиционную капусту", - пояснил директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.
В основе роста цен - как на свежую капусту, так и на овощи открытого грунта в целом, - прежде всего агроклиматические факторы. По словам Глушкова, сначала ситуация осложнялась поздним севом, с отсрочкой на две недели, затем - поздней уборкой, которая в ряде ключевых регионов была перенесена с сентября на октябрь.
"В результате на рынок не поступил привычный для сезона объем овощей, поэтому осенью цены были аномально высокими. В октябре сбор урожая активизировался и цены начали снижаться, но ситуация все еще остается немного напряженной: сельхозпроизводители понесли в этом году значительно больше затрат, чем обычно, и сейчас не спешат продавать продукцию по низким ценам", - сказал Глушков.
Годом ранее квашеная капуста в несетевой торговле также подорожала, но только на 10%: так, в ноябре 2019 года средняя цена на нее, по данным "Эвотора", составила 86 рублей, а в ноябре 2020 года - 95 рублей. Свежая капуста дешевела: согласно данным Росстата за 2020 год, за ноябрь цены на нее снизились на 0,9%, а с начала года по состоянию на 2 ноября - на 3,3%.
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