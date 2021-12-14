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Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу

Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу - РИА Новости, 14.12.2021

Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу

В Сети появился новый трейлер комедии "Орел и решка. Кино" режиссера Вазгена Каграманяна. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T02:16

2021-12-14T02:16

2021-12-14T10:06

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Сети появился новый трейлер комедии "Орел и решка. Кино" режиссера Вазгена Каграманяна. Фильм снят по мотивам знаменитой тревел-передачи, которая идет в эфире с 2011 году. В июне 2021 начался 27 сезон программы. В шоу двое ведущих. Один из них путешествует с золотой картой, бюджет второго ограничен 100 долларами на два дня. Кто будет считать каждый цент, а кто насладится роскошью решает жребий. Ведущих в фильме сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, продюсера — Екатерина Варнава, а режиссера — Александр Гудков. Их персонажи отправились в командировку в выдуманную страну, которая еще совсем недавно была закрыта для туристов. А теперь ее король разрешил съемочной группе присутствовать на его свадьбе. Впрочем, путешествие выйдет непростым. Герои шоу нарушили один из законов и теперь должны не только отснять эксклюзив, но и попытаться вернуться домой живыми. Над лентой работала компания Big Mama Production Нателлы Крапивиной, создательницы программы "Орел и решка", и продюсера Владимира Маслова. Премьера фильма состоится 6 декабря на "Кинопоиске".

https://ria.ru/20210929/smith-1752138746.html

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кинопоиск, екатерина варнава, новости культуры, кино и сериалы, александр гудков, александра бортич, новости - туризм