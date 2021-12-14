https://ria.ru/20211214/goroskop-1763689823.html

Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й

Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й - РИА Новости, 14.12.2021

Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й

Наступает предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:28

2021-12-14T16:28

2021-12-14T16:33

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наступает предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит грядущий 2022-й. Астролог Сергей Безбородный, руководитель Школы научной астрологии, рассказал, что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Тигра.КрысаКрыса и Тигр – друзья, поэтому для Крысы год сложится удачно. Появятся хорошие условия для продвижения в карьере и общественной деятельности, не будет разладов в отношениях с коллегами и родственниками.БыкБык и Тигр – конкуренты, поэтому грядущий год не сулит Быкам ничего хорошего. Они столкнутся с жесткой конкуренцией, а их планы будут пытаться разрушить. Особенно сильно наступающий год может ударить по финансам Быка, поэтому надо принимать взвешенные решения в материальных вопросах.ТигрВ свой год Тигры могут рассчитывать на максимальную удачу, особенно в вопросах приобретения недвижимости, переезда в другие города или страны. Также в 2022-й получится выбрать подходящее место учебы и удачно решить вопросы наследства.КроликКролик поддерживает хорошие отношения с Тигром. Большая часть его планов реализуется. Но если есть задолженности по коммунальным платежам или ипотеке, рекомендуется их погасить, иначе могут возникнуть проблемы.ДраконДракон хорошо ладит с Тигром. Драконы могут рассчитывать на успех в официальных вопросах, поддержку чиновников. Год будет финансово удачным, особенно во второй половине. Возможна победа в розыгрышах и лотереях.ЗмеяТигр и змея – непримиримые враги, они не находят компромисса. Змее не рекомендуется вступать в конфликты в следующем году. Также надо обратить повышенное внимание на здоровье, так как есть угроза ухудшения самочувствия. Нужно серьезно отнестись к хроническим заболеваниям.ЛошадьЛошадь и Тигр - большие друзья. Этому знаку будет сопутствовать удача, Лошади смогут выбрать хорошее место работы. Если в этом году появится новый партнер - отношения сложатся успешно. Также Лошадь ждет карьерный взлет, возможна победа в конкурсах и соревнованиях.ОвцаТигр нейтрально относится к Овце. Это будет спокойный год, но феноменальных результатов ждать не стоит. Нужно быть предусмотрительными в расходах, нежелательно приобретать квартиру или автомобиль.ОбезьянаОбезьяна - враг тигра. Ей не рекомендуется менять работу, место жительства и партнера в следующем году. У Обезьян-женщин возможны трудности с материнством, а Обезьяны-спортсмены могут проиграть в соревнованиях. Также будут сложности у Обезьян-дачников.ПетухТигр равнодушен к Петуху, но им не рекомендуется привлекать к себе внимание, нужно всеми силами избегать скандалов. Для работающих Петухов велик риск поссориться с работодателем, лишиться места и потом долго искать подходящую вакансию. Также высока вероятность травматизма.СобакаДля Собаки прогноз прекрасен: любовь, рождение здоровых детей. Мужчины смогут удачно жениться, а дамы - повысить благосостояние семьи.СвиньяУ Свиньи также замечательный прогноз. Ее ждет тайное покровительство и протекция от влиятельных людей. У детей, родившихся в год Свиньи, в 2022-м году могут появиться младшие братья и сестры. Взрослые получат поддержку родственников. У Свиней любого возраста есть шанс прославиться.

https://ria.ru/20211213/podarki-1763386111.html

https://ria.ru/20211214/prazdiniki-1763587313.html

https://ria.ru/20211207/shtraf-1762497158.html

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