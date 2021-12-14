Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/goroskop-1763689823.html
Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й
Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й - РИА Новости, 14.12.2021
Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й
Наступает предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:28
2021-12-14T16:33
общество
праздник
москва
новый год
прогноз
астрология
гороскоп
знаки зодиака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762619257_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_01f3cf456bb71bc858113aa7dc3fdf23.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наступает предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит грядущий 2022-й. Астролог Сергей Безбородный, руководитель Школы научной астрологии, рассказал, что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Тигра.КрысаКрыса и Тигр – друзья, поэтому для Крысы год сложится удачно. Появятся хорошие условия для продвижения в карьере и общественной деятельности, не будет разладов в отношениях с коллегами и родственниками.БыкБык и Тигр – конкуренты, поэтому грядущий год не сулит Быкам ничего хорошего. Они столкнутся с жесткой конкуренцией, а их планы будут пытаться разрушить. Особенно сильно наступающий год может ударить по финансам Быка, поэтому надо принимать взвешенные решения в материальных вопросах.ТигрВ свой год Тигры могут рассчитывать на максимальную удачу, особенно в вопросах приобретения недвижимости, переезда в другие города или страны. Также в 2022-й получится выбрать подходящее место учебы и удачно решить вопросы наследства.КроликКролик поддерживает хорошие отношения с Тигром. Большая часть его планов реализуется. Но если есть задолженности по коммунальным платежам или ипотеке, рекомендуется их погасить, иначе могут возникнуть проблемы.ДраконДракон хорошо ладит с Тигром. Драконы могут рассчитывать на успех в официальных вопросах, поддержку чиновников. Год будет финансово удачным, особенно во второй половине. Возможна победа в розыгрышах и лотереях.ЗмеяТигр и змея – непримиримые враги, они не находят компромисса. Змее не рекомендуется вступать в конфликты в следующем году. Также надо обратить повышенное внимание на здоровье, так как есть угроза ухудшения самочувствия. Нужно серьезно отнестись к хроническим заболеваниям.ЛошадьЛошадь и Тигр - большие друзья. Этому знаку будет сопутствовать удача, Лошади смогут выбрать хорошее место работы. Если в этом году появится новый партнер - отношения сложатся успешно. Также Лошадь ждет карьерный взлет, возможна победа в конкурсах и соревнованиях.ОвцаТигр нейтрально относится к Овце. Это будет спокойный год, но феноменальных результатов ждать не стоит. Нужно быть предусмотрительными в расходах, нежелательно приобретать квартиру или автомобиль.ОбезьянаОбезьяна - враг тигра. Ей не рекомендуется менять работу, место жительства и партнера в следующем году. У Обезьян-женщин возможны трудности с материнством, а Обезьяны-спортсмены могут проиграть в соревнованиях. Также будут сложности у Обезьян-дачников.ПетухТигр равнодушен к Петуху, но им не рекомендуется привлекать к себе внимание, нужно всеми силами избегать скандалов. Для работающих Петухов велик риск поссориться с работодателем, лишиться места и потом долго искать подходящую вакансию. Также высока вероятность травматизма.СобакаДля Собаки прогноз прекрасен: любовь, рождение здоровых детей. Мужчины смогут удачно жениться, а дамы - повысить благосостояние семьи.СвиньяУ Свиньи также замечательный прогноз. Ее ждет тайное покровительство и протекция от влиятельных людей. У детей, родившихся в год Свиньи, в 2022-м году могут появиться младшие братья и сестры. Взрослые получат поддержку родственников. У Свиней любого возраста есть шанс прославиться.
https://ria.ru/20211213/podarki-1763386111.html
https://ria.ru/20211214/prazdiniki-1763587313.html
https://ria.ru/20211207/shtraf-1762497158.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762619257_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0431b959e683d93735f0dec1e16fd616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, праздник, москва, новый год, прогноз, астрология, гороскоп, знаки зодиака, будущее
16:28 14.12.2021 (обновлено: 16:33 14.12.2021)
 

Чего ждать от года Тигра: гороскоп для знаков Зодиака на 2022-й

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕлочные шары с символикой наступающего года Тигра
Елочные шары с символикой наступающего года Тигра - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наступает предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит грядущий 2022-й. Астролог Сергей Безбородный, руководитель Школы научной астрологии, рассказал, что ждет знаки Зодиака по восточному гороскопу в год Тигра.
Крыса
Крыса и Тигр – друзья, поэтому для Крысы год сложится удачно. Появятся хорошие условия для продвижения в карьере и общественной деятельности, не будет разладов в отношениях с коллегами и родственниками.
Бык
Бык и Тигр – конкуренты, поэтому грядущий год не сулит Быкам ничего хорошего. Они столкнутся с жесткой конкуренцией, а их планы будут пытаться разрушить. Особенно сильно наступающий год может ударить по финансам Быка, поэтому надо принимать взвешенные решения в материальных вопросах.
Сотрудница распаковывает подарок - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 03:25
Названы худшие корпоративные подарки на Новый год
Тигр
В свой год Тигры могут рассчитывать на максимальную удачу, особенно в вопросах приобретения недвижимости, переезда в другие города или страны. Также в 2022-й получится выбрать подходящее место учебы и удачно решить вопросы наследства.
Кролик
Кролик поддерживает хорошие отношения с Тигром. Большая часть его планов реализуется. Но если есть задолженности по коммунальным платежам или ипотеке, рекомендуется их погасить, иначе могут возникнуть проблемы.
Дракон
Дракон хорошо ладит с Тигром. Драконы могут рассчитывать на успех в официальных вопросах, поддержку чиновников. Год будет финансово удачным, особенно во второй половине. Возможна победа в розыгрышах и лотереях.
Змея
Тигр и змея – непримиримые враги, они не находят компромисса. Змее не рекомендуется вступать в конфликты в следующем году. Также надо обратить повышенное внимание на здоровье, так как есть угроза ухудшения самочувствия. Нужно серьезно отнестись к хроническим заболеваниям.
Салют и новогодняя ёлка в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
03:08
Исследование показало, куда отправятся россияне на новогодние праздники
Лошадь
Лошадь и Тигр - большие друзья. Этому знаку будет сопутствовать удача, Лошади смогут выбрать хорошее место работы. Если в этом году появится новый партнер - отношения сложатся успешно. Также Лошадь ждет карьерный взлет, возможна победа в конкурсах и соревнованиях.
Овца
Тигр нейтрально относится к Овце. Это будет спокойный год, но феноменальных результатов ждать не стоит. Нужно быть предусмотрительными в расходах, нежелательно приобретать квартиру или автомобиль.
Обезьяна
Обезьяна - враг тигра. Ей не рекомендуется менять работу, место жительства и партнера в следующем году. У Обезьян-женщин возможны трудности с материнством, а Обезьяны-спортсмены могут проиграть в соревнованиях. Также будут сложности у Обезьян-дачников.
Праздничный стол во время встречи Нового года - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 09:24
Юрист предупредила россиян о штрафах на Новый год
Петух
Тигр равнодушен к Петуху, но им не рекомендуется привлекать к себе внимание, нужно всеми силами избегать скандалов. Для работающих Петухов велик риск поссориться с работодателем, лишиться места и потом долго искать подходящую вакансию. Также высока вероятность травматизма.
Собака
Для Собаки прогноз прекрасен: любовь, рождение здоровых детей. Мужчины смогут удачно жениться, а дамы - повысить благосостояние семьи.
Свинья
У Свиньи также замечательный прогноз. Ее ждет тайное покровительство и протекция от влиятельных людей. У детей, родившихся в год Свиньи, в 2022-м году могут появиться младшие братья и сестры. Взрослые получат поддержку родственников. У Свиней любого возраста есть шанс прославиться.
 
ОбществоПраздникМоскваНовый годПрогнозастрологиягороскопзнаки зодиакабудущее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
00:49Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД
Лента новостейМолния
Экономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению КадыроваРоссия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД