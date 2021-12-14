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Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода
Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода - РИА Новости, 14.12.2021
Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода
Сомали столкнулось с самым сильным за 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны грозит голод в 2022 году, говорится в отчете британской благотворительной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:29
2021-12-14T14:29
2021-12-14T14:29
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сомали столкнулось с самым сильным за 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны грозит голод в 2022 году, говорится в отчете британской благотворительной организации Oxfam."Около 90% Сомали переживает сильную засуху вслед за тремя подряд сезонами без осадков. Некоторые регионы сталкиваются с самым засушливым сезоном за 40 лет. Около 3,5 миллиона жителей уже столкнулись с острой нехваткой продовольствия, еще миллионам грозит голод в начале следующего года", - говорится в отчете организации.Отмечается, что это связно с тем, что шансы в следующем сезоне посадить урожай или найти пастбищные угодья для скота сводятся к нулю.Согласно данным организации, непрекращающаяся и вызванная изменениями климата засуха, продолжительная война в Сомали, нашествия саранчи и пандемия COVID-19 стали причинами голода в стране. По оценке Oxfam, 7,7 миллионов человек, что составляет около половины населения Сомали, будут в 2022 году нуждаться в срочной гуманитарной помощи, это на 30% больше, чем в 2021.По данным глобального индекса голода, Сомали в 2021 году стала страной с самым высоким показателем населения, страдающего от голода.
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в мире, сомали, oxfam
Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода
Самый сильный за 40 лет сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сомали
столкнулось с самым сильным за 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны грозит голод в 2022 году, говорится в отчете британской благотворительной организации Oxfam
.
"Около 90% Сомали переживает сильную засуху вслед за тремя подряд сезонами без осадков. Некоторые регионы сталкиваются с самым засушливым сезоном за 40 лет. Около 3,5 миллиона жителей уже столкнулись с острой нехваткой продовольствия, еще миллионам грозит голод в начале следующего года", - говорится в отчете организации.
Отмечается, что это связно с тем, что шансы в следующем сезоне посадить урожай или найти пастбищные угодья для скота сводятся к нулю.
Согласно данным организации, непрекращающаяся и вызванная изменениями климата засуха, продолжительная война в Сомали, нашествия саранчи и пандемия COVID-19 стали причинами голода в стране. По оценке Oxfam, 7,7 миллионов человек, что составляет около половины населения Сомали, будут в 2022 году нуждаться в срочной гуманитарной помощи, это на 30% больше, чем в 2021.
По данным глобального индекса голода, Сомали в 2021 году стала страной с самым высоким показателем населения, страдающего от голода.