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Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода

Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода - РИА Новости, 14.12.2021

Сезон засухи в Сомали может стать причиной массового голода

Сомали столкнулось с самым сильным за 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны грозит голод в 2022 году, говорится в отчете британской благотворительной... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:29

2021-12-14T14:29

2021-12-14T14:29

в мире

сомали

oxfam

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сомали столкнулось с самым сильным за 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны грозит голод в 2022 году, говорится в отчете британской благотворительной организации Oxfam."Около 90% Сомали переживает сильную засуху вслед за тремя подряд сезонами без осадков. Некоторые регионы сталкиваются с самым засушливым сезоном за 40 лет. Около 3,5 миллиона жителей уже столкнулись с острой нехваткой продовольствия, еще миллионам грозит голод в начале следующего года", - говорится в отчете организации.Отмечается, что это связно с тем, что шансы в следующем сезоне посадить урожай или найти пастбищные угодья для скота сводятся к нулю.Согласно данным организации, непрекращающаяся и вызванная изменениями климата засуха, продолжительная война в Сомали, нашествия саранчи и пандемия COVID-19 стали причинами голода в стране. По оценке Oxfam, 7,7 миллионов человек, что составляет около половины населения Сомали, будут в 2022 году нуждаться в срочной гуманитарной помощи, это на 30% больше, чем в 2021.По данным глобального индекса голода, Сомали в 2021 году стала страной с самым высоким показателем населения, страдающего от голода.

https://ria.ru/20211112/golod-1758735175.html

сомали

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в мире, сомали, oxfam