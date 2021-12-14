https://ria.ru/20211214/germaniya-1763728907.html

Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине

Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 14.12.2021

Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия выступила против поставок оружия Киеву, так как опасается эскалации конфликта в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:00

2021-12-14T19:00

2021-12-14T19:00

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия выступила против поставок оружия Киеву, так как опасается эскалации конфликта в Донбассе."Эта история, я думаю, связана с опасениями немцев, что мы, используя снайперское оружие или оружие против дронов, будем способствовать повышению градуса противостояния, в конце концов, эскалации, и что Путин это использует. Как я знаю из своих собственных источников, логика была именно такой", - сказал Климкин в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО, при этом позиция нового правительства канцлера Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна. По словам Резникова, который дал интервью газете Financial Times, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Глава МО Украины обещает, что Киев будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211214/otkaz-1763589974.html

https://ria.ru/20211207/oruzhie-1762479637.html

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в мире, украина, германия, нато, павел климкин, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр