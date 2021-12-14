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Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине
Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 14.12.2021
Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия выступила против поставок оружия Киеву, так как опасается эскалации конфликта в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:00
2021-12-14T19:00
в мире
украина
германия
нато
павел климкин
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия выступила против поставок оружия Киеву, так как опасается эскалации конфликта в Донбассе."Эта история, я думаю, связана с опасениями немцев, что мы, используя снайперское оружие или оружие против дронов, будем способствовать повышению градуса противостояния, в конце концов, эскалации, и что Путин это использует. Как я знаю из своих собственных источников, логика была именно такой", - сказал Климкин в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО, при этом позиция нового правительства канцлера Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна. По словам Резникова, который дал интервью газете Financial Times, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Глава МО Украины обещает, что Киев будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211214/otkaz-1763589974.html
https://ria.ru/20211207/oruzhie-1762479637.html
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в мире, украина, германия, нато, павел климкин, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр
19:00 14.12.2021
 
Климкин назвал причину отказа Германии поставлять оружие Украине

Экс-глава МИД Украины Климкин: ФРГ не поставляет оружие, опасаясь эскалации в Донбассе

© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия выступила против поставок оружия Киеву, так как опасается эскалации конфликта в Донбассе.
"Эта история, я думаю, связана с опасениями немцев, что мы, используя снайперское оружие или оружие против дронов, будем способствовать повышению градуса противостояния, в конце концов, эскалации, и что Путин это использует. Как я знаю из своих собственных источников, логика была именно такой", - сказал Климкин в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
05:51
Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия Украине
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО, при этом позиция нового правительства канцлера Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна. По словам Резникова, который дал интервью газете Financial Times, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Глава МО Украины обещает, что Киев будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 01:21
Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
 
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