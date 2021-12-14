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В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны - РИА Новости, 14.12.2021
В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
Нижняя палата белорусского парламента приняла сразу в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила во... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:12
2021-12-14T10:12
2021-12-14T10:20
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
лилия ананич
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла сразу в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба палаты."Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в двух чтениях принят проект закона Республики Беларусь "О геноциде белорусского народа", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале палаты.Отмечается, что "законопроект внесен в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Палаты представителей Лилией Ананич в целях сохранения исторической памяти, укрепления национальной безопасности, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны".
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белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), в мире, лилия ананич
10:12 14.12.2021 (обновлено: 10:20 14.12.2021)
В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны