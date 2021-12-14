https://ria.ru/20211214/genotsid-1763607119.html

В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны

В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны - РИА Новости, 14.12.2021

В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны

Нижняя палата белорусского парламента приняла сразу в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила во... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:12

2021-12-14T10:12

2021-12-14T10:20

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

лилия ананич

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла сразу в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила во вторник пресс-служба палаты."Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в двух чтениях принят проект закона Республики Беларусь "О геноциде белорусского народа", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале палаты.Отмечается, что "законопроект внесен в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом Палаты представителей Лилией Ананич в целях сохранения исторической памяти, укрепления национальной безопасности, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны".

https://ria.ru/20210801/voyna-1743814805.html

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белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), в мире, лилия ананич