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Помечтавшего о танках в Москве Зеленского привели в чувство
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади - РИА Новости, 14.12.2021
Помечтавшего о танках в Москве Зеленского привели в чувство
Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади (в Москве – Прим. ред.)". С таким предупреждением в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:05
2021-12-14T06:49
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
служба безопасности украины
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади (в Москве – Прим. ред.)". С таким предупреждением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. "Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в "нормандском формате" не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также", - отметил генерал.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762437052.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, служба безопасности украины, ситуация на украине, россия
03:05 14.12.2021 (обновлено: 06:49 14.12.2021)
 
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади

Генерал СБУ Вовк призвал Зеленского не мечтать об украинских танках на Красной площади

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади (в Москве – Прим. ред.)". С таким предупреждением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.
"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", - сказал он.
Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. "Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в "нормандском формате" не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также", - отметил генерал.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Танк украинских ВС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 18:12
В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине
Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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