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Помечтавшего о танках в Москве Зеленского привели в чувство

Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади - РИА Новости, 14.12.2021

Помечтавшего о танках в Москве Зеленского привели в чувство

Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади (в Москве – Прим. ред.)". С таким предупреждением в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T03:05

2021-12-14T03:05

2021-12-14T06:49

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади (в Москве – Прим. ред.)". С таким предупреждением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. "Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в "нормандском формате" не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также", - отметил генерал.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ

https://ria.ru/20211206/ukraina-1762437052.html

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