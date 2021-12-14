Помечтавшего о танках в Москве Зеленского привели в чувство

03:05 14.12.2021 (обновлено: 06:49 14.12.2021)
Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади
Генерал СБУ Вовк призвал Зеленского не мечтать об украинских танках на Красной площади
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади (в Москве – Прим. ред.)". С таким предупреждением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.
"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", - сказал он.
Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. "Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в "нормандском формате" не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также", - отметил генерал.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз опровергала сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ