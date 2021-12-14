https://ria.ru/20211214/britaniya-1763633636.html

В Британии случайно увеличили число госпитализированных с "омикроном"

В Британии случайно увеличили число госпитализированных с "омикроном" - РИА Новости, 14.12.2021

В Британии случайно увеличили число госпитализированных с "омикроном"

Глава министерства юстиции и заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб из-за возникшего в ходе интервью недопонимания "увеличил" число... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:27

2021-12-14T12:27

2021-12-14T12:27

распространение коронавируса

в мире

великобритания

доминик рааб

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 14 дек - РИА Новости. Глава министерства юстиции и заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб из-за возникшего в ходе интервью недопонимания "увеличил" число госпитализированных со штаммом "омикрон" коронавируса, озвучив цифру в 250 пациентов, хотя на самом деле их 10, сообщил телеканал Sky News.В понедельник в Британии подтвердили первую в стране смерть от штамма коронавируса "омикрон". Британские медики ранее рекомендовали повысить с 3-го до 4-го уровень угрозы от COVID-19, что означает высокие темпы передачи инфекции и существенное или растущее давление на сектор здравоохранения."Последнее (число – ред.), что я видел, было около пары сотен, думаю, 250 было, когда я смотрел последний раз, но, конечно, данные обновляются", - сказал Рааб в эфире телеканала в ответ на вопрос о том, сколько именно человек были госпитализированы с "омикроном" в Британии.Позднее телеканал уточнил, что заместитель премьера неверно истолковал вопрос телеведущей и ответил о "250 пациентах". По имеющимся данным, в Великобритании с вариантом "омикрон" были госпитализированы 10 человек.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире, великобритания, доминик рааб, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса