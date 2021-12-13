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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211213/zdravookhranenie-1763468276.html
Здравоохранение Ленобласти не стоит на месте — пандемия не помеха
Здравоохранение Ленобласти не стоит на месте — пандемия не помеха - РИА Новости, 13.12.2021
Здравоохранение Ленобласти не стоит на месте — пандемия не помеха
Сфера здравоохранения Ленинградской области, несмотря на нагрузку в пандемию, продолжает развиваться и модернизироваться – появляются новые... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:21
2021-12-13T14:37
ленинградская область
общество
коронавирус в россии
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Сфера здравоохранения Ленинградской области, несмотря на нагрузку в пандемию, продолжает развиваться и модернизироваться – появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, закупается новое оборудование, привлекаются новые кадры. О достижениях в нелегкое время в интервью РИА Новости рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.– Второй год пандемии подходит к концу, как сильно она повлияла на медицину региона, чего удалось достичь в текущем году?– Коронавирус по-прежнему оказывает большое влияние на нашу работу. Хотя многие процессы мы вывели на доковидные "рельсы". Возобновили плановую медицинскую помощь, в регионе продолжают работу сосудистые и травматологические центры, центры амбулаторной онкологической помощи.За год мы выполнили все обязательства по нацпроектам. Построили две амбулатории и три фельдшерско-акушерских пункта, десять объектов находятся в стадии проектирования и строительства. Всего же в регионе отремонтировано 48 объектов на сумму 600 миллионов рублей. На 2,7 миллиарда рублей приобретено 1440 единиц медицинского оборудования и автотранспорта.– Ленинградская область одна из первых начала использовать санитарную авиацию. Удается ли развивать это направление?– К счастью, да. За десять месяцев этого года вертолеты осуществили 304 вылета. Они летают по всей области и могут приземлиться практически в любом месте. Но и здесь мы развиваем инфраструктуру. Так, за счет областного бюджета были построены вертолетные площадки в Кингисеппе и в Рощино.– Каковы "коронавирусные" итоги года?– Медицинская система справляется с вызовами пандемии. Ни в одном ковидном госпитале в регионе в этом году не было допущено дефицита коечного фонда, в ежедневном режиме пополняются запасы средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, расходных материалов, кислорода, лекарственных препаратов. Такая же работа проводилась и в амбулаторном звене. Напомню, что в течение года максимальное количество коек для больных COVID-19 достигало 3406. В общей сложности на работу ковидных стационаров в этом году мы направили 345,5 миллиона рублей.Мы также продолжаем дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. За январь-сентябрь 2021 года они составили 1,5 миллиарда рублей. В общей сложности выплаты получили больше 34 тысяч медиков.– Вакцинация населения. Когда в регионе будет достигнут коллективный иммунитет к ковиду? И какую планку по привитым регион поставил для себя?– В этом вопросе мы ориентируемся на федеральные показатели, так как это расчеты научного сообщества, эпидемиологов. Во время первой волны считалось необходимой вакцинация 60% взрослого населения, сейчас это 80%. Сегодня в регионе привито чуть больше 56% взрослых. Больше половина из них – это наши жители старше 60 лет. Когда регион достигнет коллективного иммунитета – зависит от людей.– Как идет модернизация первичного звена в регионе?– Программа модернизации первичного звена – это развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы. Так, в ближайшее время мы начнем строительство поликлиник в Мурино и Новоселье, продолжаем стоить поликлинику в Кудрово. Закупаем современное оборудование. В этом году поставлено пять маммографов, стоимость каждого – 12,2 миллиона рублей. Шесть районных больниц получили рентген-аппараты и четыре медицинских учреждения – флюорографы.– Как решается проблема кадров, идет ли молодежь работать в регион?– Наша надежда – целевики. Сегодня в медицинских вузах обучается почти 1000 студентов, которые через шесть лет придут работать к нам в регион. Мы также выплачиваем молодым специалистам "подъемные", предлагаем жилье. В этом году ввели очень актуальный вид поддержки – компенсацию арендной платы жилья в размере 15 тысяч рублей.– Какие планы на 2022 год?– Развиваться, строить, модернизировать. В этом году Ленинградская область стала одним из регионов-лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение". Желаю всем нам сохранить эту высокую планку и темп.
https://ria.ru/20211118/subsidii-1759647120.html
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общество, коронавирус в россии
14:21 13.12.2021 (обновлено: 14:37 13.12.2021)
 

Здравоохранение Ленобласти не стоит на месте — пандемия не помеха

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской областиПредседатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин
Председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области
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Сфера здравоохранения Ленинградской области, несмотря на нагрузку в пандемию, продолжает развиваться и модернизироваться – появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, закупается новое оборудование, привлекаются новые кадры. О достижениях в нелегкое время в интервью РИА Новости рассказал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
– Второй год пандемии подходит к концу, как сильно она повлияла на медицину региона, чего удалось достичь в текущем году?
– Коронавирус по-прежнему оказывает большое влияние на нашу работу. Хотя многие процессы мы вывели на доковидные "рельсы". Возобновили плановую медицинскую помощь, в регионе продолжают работу сосудистые и травматологические центры, центры амбулаторной онкологической помощи.
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За год мы выполнили все обязательства по нацпроектам. Построили две амбулатории и три фельдшерско-акушерских пункта, десять объектов находятся в стадии проектирования и строительства. Всего же в регионе отремонтировано 48 объектов на сумму 600 миллионов рублей. На 2,7 миллиарда рублей приобретено 1440 единиц медицинского оборудования и автотранспорта.
– Ленинградская область одна из первых начала использовать санитарную авиацию. Удается ли развивать это направление?
– К счастью, да. За десять месяцев этого года вертолеты осуществили 304 вылета. Они летают по всей области и могут приземлиться практически в любом месте. Но и здесь мы развиваем инфраструктуру. Так, за счет областного бюджета были построены вертолетные площадки в Кингисеппе и в Рощино.
– Каковы "коронавирусные" итоги года?
– Медицинская система справляется с вызовами пандемии. Ни в одном ковидном госпитале в регионе в этом году не было допущено дефицита коечного фонда, в ежедневном режиме пополняются запасы средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, расходных материалов, кислорода, лекарственных препаратов. Такая же работа проводилась и в амбулаторном звене. Напомню, что в течение года максимальное количество коек для больных COVID-19 достигало 3406. В общей сложности на работу ковидных стационаров в этом году мы направили 345,5 миллиона рублей.
Мы также продолжаем дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. За январь-сентябрь 2021 года они составили 1,5 миллиарда рублей. В общей сложности выплаты получили больше 34 тысяч медиков.
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– Вакцинация населения. Когда в регионе будет достигнут коллективный иммунитет к ковиду? И какую планку по привитым регион поставил для себя?
– В этом вопросе мы ориентируемся на федеральные показатели, так как это расчеты научного сообщества, эпидемиологов. Во время первой волны считалось необходимой вакцинация 60% взрослого населения, сейчас это 80%. Сегодня в регионе привито чуть больше 56% взрослых. Больше половина из них – это наши жители старше 60 лет. Когда регион достигнет коллективного иммунитета – зависит от людей.
– Как идет модернизация первичного звена в регионе?
– Программа модернизации первичного звена – это развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы. Так, в ближайшее время мы начнем строительство поликлиник в Мурино и Новоселье, продолжаем стоить поликлинику в Кудрово. Закупаем современное оборудование. В этом году поставлено пять маммографов, стоимость каждого – 12,2 миллиона рублей. Шесть районных больниц получили рентген-аппараты и четыре медицинских учреждения – флюорографы.
– Как решается проблема кадров, идет ли молодежь работать в регион?
– Наша надежда – целевики. Сегодня в медицинских вузах обучается почти 1000 студентов, которые через шесть лет придут работать к нам в регион. Мы также выплачиваем молодым специалистам "подъемные", предлагаем жилье. В этом году ввели очень актуальный вид поддержки – компенсацию арендной платы жилья в размере 15 тысяч рублей.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 10:43Ленинградская область
Ленобласть поможет медикам региона оплатить аренду жилья
– Какие планы на 2022 год?
– Развиваться, строить, модернизировать. В этом году Ленинградская область стала одним из регионов-лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение". Желаю всем нам сохранить эту высокую планку и темп.
 
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