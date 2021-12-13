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Цири готовится стать воином во втором сезоне "Ведьмака"
Цири готовится стать воином во втором сезоне "Ведьмака" - РИА Новости, 13.12.2021
Цири готовится стать воином во втором сезоне "Ведьмака"
В Сети появился отрывок из нового сезона "Ведьмака", сообщает Collider. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:05
2021-12-13T12:05
2021-12-13T12:39
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Сети появился отрывок из нового сезона "Ведьмака", сообщает Collider. По данным СМИ, в ролике представлена старинная крепость Каэр Морхен, в которой несколько веков обучались ведьмаки Школы Волка. Там же тренируется и Цири (Фрейя Аллан), одна из главных героинь проекта. На кадрах видно, как она пробегает по бревну, закрепленному на специальном постаменте над землей и пытается увернуться от ударов гигантских маятников. Девушка получает удар за ударом и падает, но каждый раз поднимается и продолжает занятие. Сериал "Ведьмак" снят по мотивам романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, многие из которых были опубликованы в конце 1990-годов. Первый сезон вышел в декабре 2019 года на сервисе Netflix. Работа над второй частью стартовала в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. Ранее стало известно, что сериал продлили на третий сезон.Продолжение "Ведьмака" выйдет 17 декабря на стриминговой платформе Netflix.
https://ria.ru/20211111/witcher-1758588499.html
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
12:05 13.12.2021 (обновлено: 12:39 13.12.2021)
Цири готовится стать воином во втором сезоне "Ведьмака"
В Сети вышел отрывок из второго сезона "Ведьмака", в котором показаны тренировки Цири