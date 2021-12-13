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Новые подробности взрыва в православной гимназии в Серпухове

Стали известны подробности взрыва в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

Новые подробности взрыва в православной гимназии в Серпухове

Бабушка одного из учеников православной гимназии в Серпухове раскрыла в беседе с "Известиями" подробности взрыва в образовательном учреждении. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:36

2021-12-13T12:36

2021-12-13T13:40

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бабушка одного из учеников православной гимназии в Серпухове раскрыла в беседе с "Известиями" подробности взрыва в образовательном учреждении.По ее словам, инцидент произошел около восьми утра. Женщина отметила, что мотивы нападения ей неясны."Дети говорят, что выпускник прошлого года, хороший парень, тихий. Но он правда не особо общительный был, мальчишка этот", — подчеркнула она. По словам ее внука, нападавший не успел войти в здание и привел взрывное устройство в действие между двумя входными дверьми.Взрыв на территории монастыряПо предварительным данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Пострадали как минимум десять человек.Состояние самого нападавшего пока не известно: сначала сообщалось, что молодой человек умер. Однако также есть информация о том, что он находится в больнице.Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763403090.html

серпухов

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове