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В полиции рассказали подробности взрыва в православной гимназии в Серпухове

В полиции рассказали подробности взрыва в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

В полиции рассказали подробности взрыва в православной гимназии в Серпухове

Взрыв в православной гимназии в Серпухове устроил 18-летний выпускник этого учебного заведения, пострадал он сам и один 15-летний подросток, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:06

2021-12-13T10:06

2021-12-13T13:40

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрыв в православной гимназии в Серпухове устроил 18-летний выпускник этого учебного заведения, пострадал он сам и один 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД."Сегодня в 8.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв", - говорится в сообщении.По данным полиции, пострадал сам молодой человек, устроивший взрыв, и 15-летний подросток.Полиция эвакуировала педагогов и учащихся православной гимназии."Прибывшими сотрудниками полиции педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь", - говорится в сообщении.Другая информация о пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются.

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове