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При взрыве в монастыре в Серпухове пострадали семь человек

При взрыве в монастыре в Серпухове пострадали семь человек - РИА Новости, 13.12.2021

При взрыве в монастыре в Серпухове пострадали семь человек

Семь человек пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва на территории Серпуховского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:41

2021-12-13T09:41

2021-12-13T13:38

происшествия

серпухов

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва на территории Серпуховского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что, по предварительной информации, возле входа в православную гимназию на территории монастыря неизвестный привел в действие взрывное устройство, пострадал он и проходивший мимо 15-летний подросток.Подмосковная прокуратура сообщила о нападении мужчины на монастырь в Серпухове.

серпухов

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происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове