https://ria.ru/20211213/urozhay-1763389139.html

Губернатор Приамурья рассказал о перевыполнении урожая по зерновым

Губернатор Приамурья рассказал о перевыполнении урожая по зерновым - РИА Новости, 13.12.2021

Губернатор Приамурья рассказал о перевыполнении урожая по зерновым

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что несмотря на летний паводок, из-за которых регион потерял более 5% посевных площадей, в Амурской области... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T07:11

2021-12-13T07:11

2021-12-13T11:37

экономика

благовещенск

василий орлов (губернатор)

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что несмотря на летний паводок, из-за которых регион потерял более 5% посевных площадей, в Амурской области перевыполнены планы по урожаю зерновых, сои и кукурузы.Он добавил, что в регионе ведётся серьезная работа по развитию сельского хозяйства. Главная наша задача – обеспечить продовольственную безопасность области."Мы уже добились серьезных успехов в производстве сои, на сегодняшний день Амурская область лидирует в этом направлении среди всех российских регионов. Теперь нужно идти дальше и развивать другие сферы растениеводства, для этого в регионе разработаны различные меры поддержки для аграриев, которые касаются в том числе элитного семеноводства, производства овощей открытого грунта, возмещения части затрат на приобретение сельхозтехники, а также на строительство и реконструкцию хранилищ", - добавил Орлов.Как пояснил зампред правительства области Олег Турков, если сравнивать показатели с 2020 годом, урожайность зерновых культур выросла на 4,3 центнера с гектара. По планам, которые составлялись в начале года, без учета паводка, предполагалось повысить урожайность на 1,7 центнера с гектара. Отмечен также рост урожайности сои — на 3,2 центнера, также выросла урожайность кукурузы. В прошлом году растениеводы получили 53,3 центнера кукурузы с гектара, в этом году – 65,7.

https://ria.ru/20211208/gazifikatsiya-1762679611.html

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экономика, благовещенск, василий орлов (губернатор), россия