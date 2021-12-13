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В Киеве заявили о постепенной переброске российских войск к границе
В Киеве заявили о постепенной переброске российских войск к границе - РИА Новости, 13.12.2021
В Киеве заявили о постепенной переброске российских войск к границе
Министерство обороны Украины фиксирует постепенную переброску подразделений и техники РФ к украинским границам, заявила в понедельник заместитель министра... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:52
2021-12-13T15:52
в мире
украина
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Министерство обороны Украины фиксирует постепенную переброску подразделений и техники РФ к украинским границам, заявила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр."Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства. В настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы", - приводит слова Маляр сайт минобороны. По ее мнению, своими действиями РФ пытается давить на украинскую власть и на другие государства "для принуждения к диалогу по неудобным вопросам"."По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. В то же время, Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию", - добавила Маляр.Замминистра также отметила, что подразделения ВС Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники."Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов. Военно-политическое руководство Украины своевременно обеспечивается разведывательной информацией и оперативно принимает решение. Разведка Украины постоянно обменивается информацией с разведками стран-партнеров", - добавила Маляр.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762720868.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
15:52 13.12.2021
 
В Киеве заявили о постепенной переброске российских войск к границе

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о фиксации переброски российских войск к границе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Министерство обороны Украины фиксирует постепенную переброску подразделений и техники РФ к украинским границам, заявила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства. В настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы", - приводит слова Маляр сайт минобороны. По ее мнению, своими действиями РФ пытается давить на украинскую власть и на другие государства "для принуждения к диалогу по неудобным вопросам".
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"По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. В то же время, Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию", - добавила Маляр.
Замминистра также отметила, что подразделения ВС Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники.
"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов. Военно-политическое руководство Украины своевременно обеспечивается разведывательной информацией и оперативно принимает решение. Разведка Украины постоянно обменивается информацией с разведками стран-партнеров", - добавила Маляр.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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