https://ria.ru/20211213/ukraina-1763424554.html

В ЕС пригрозили жесткой реакцией в случае действий России против Украины

В ЕС пригрозили жесткой реакцией в случае действий России против Украины - РИА Новости, 13.12.2021

В ЕС пригрозили жесткой реакцией в случае действий России против Украины

Евросоюз внимательно наблюдает за ситуацией на границе с Украиной и отреагирует жестко, если Россия предпримет определенные шаги, заявил в понедельник глава МИД РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:47

2021-12-13T11:47

2021-12-13T11:48

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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Евросоюз внимательно наблюдает за ситуацией на границе с Украиной и отреагирует жестко, если Россия предпримет определенные шаги, заявил в понедельник глава МИД АВстрии Александер Шалленберг.По его словам, сейчас нужна деэскалация, подкрепленная словами и действиями обеих сторон, а также четкая общая линия ЕС."Россия должна понимать, что мы внимательно наблюдаем за ситуацией, если будет предпринят шаг, мы отреагируем совершенно конкретно и жестко", - сказал Шалленберг по прибытии на Совет министров иностранных дел Евросоюза.Ранее сообщалось, что ЕС может усилить антироссийские санкции в случае "вторжения на Украину", однако каких-либо конкретных проектов новых ограничительных мер пока нет.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211125/zelenskiy-1760801909.html

https://ria.ru/20211107/granitsa-1757918900.html

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