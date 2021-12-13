https://ria.ru/20211213/time-1763500582.html

Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"

Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года" - РИА Новости, 13.12.2021

Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"

Журнал Time назвал работавших над созданием вакцин против коронавируса ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их "волшебными работниками". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:27

2021-12-13T16:27

2021-12-13T16:28

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Журнал Time назвал работавших над созданием вакцин против коронавируса ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их "волшебными работниками".Среди ученых, принимавших участие в создании вакцин, журнал выделил иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора американского регулятора CDC Барни Грэма, венгерского биохимика Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана, которые занимаются разработками технологии мРНК."Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - заявили в журнале.В прошлом году Time назвал "стражами года" медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с COVID-19, главного инфекциониста США Энтони Фаучи и организаторов движения за расовую справедливость.

https://ria.ru/20211213/mask-1763490415.html

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в мире, сша, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи