https://ria.ru/20211213/time-1763500582.html
Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"
Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года" - РИА Новости, 13.12.2021
Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"
Журнал Time назвал работавших над созданием вакцин против коронавируса ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их "волшебными работниками". РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:27
2021-12-13T16:27
2021-12-13T16:28
распространение коронавируса
в мире
сша
astrazeneca
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
энтони фаучи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Журнал Time назвал работавших над созданием вакцин против коронавируса ученых "Героями года-2021", охарактеризовав их "волшебными работниками".Среди ученых, принимавших участие в создании вакцин, журнал выделил иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора американского регулятора CDC Барни Грэма, венгерского биохимика Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана, которые занимаются разработками технологии мРНК."Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - заявили в журнале.В прошлом году Time назвал "стражами года" медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с COVID-19, главного инфекциониста США Энтони Фаучи и организаторов движения за расовую справедливость.
https://ria.ru/20211213/mask-1763490415.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи
16:27 13.12.2021 (обновлено: 16:28 13.12.2021)
Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года"
Журнал Time назвал разработчиков вакцин от коронавируса "Героями года — 2021"