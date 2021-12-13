https://ria.ru/20211213/telegram-1763443654.html

Глава МВД Германии призвала к более жесткой политике в отношении Telegram

Глава МВД Германии призвала к более жесткой политике в отношении Telegram - РИА Новости, 13.12.2021

Глава МВД Германии призвала к более жесткой политике в отношении Telegram

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала к более жесткой политике по отношению к случаям разжигания ненависти в мессенджере Telegram. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:49

2021-12-13T12:49

2021-12-13T13:14

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала к более жесткой политике по отношению к случаям разжигания ненависти в мессенджере Telegram."Мы должны более решительно действовать против разжигания, насилия и ненависти в сети… Это (начавшее работу 8 декабря - ред.) правительство не будет с этим так просто мириться", - заявила Фезер в интервью медиагруппе Funke.Она отметила, что каналы Telegram, через которые можно распространять информацию среди подписчиков, подпадают под нормы немецкого закона о сетевой безопасности, так же как и Facebook и Twitter. "Это значит, что заведомо наказуемый контент должен удаляться в течение 24 часов, а незаконный контент должен удалятся в течение семи дней", - пояснила она, добавив, что публичные каналы в мессенджере должны регистрироваться в федеральном ведомстве уголовной полиции.Власти ФРГ и ранее заявляли о необходимости более строго контроля за распространением противоправной информации в Telegram, на фоне пандемии дискуссии в основном разворачиваются вокруг ковиддиссидентов.

https://ria.ru/20211123/durov-1760368073.html

https://ria.ru/20211106/telegram-1757891092.html

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в мире, twitter, германия, telegram (приложение), мвд фрг, facebook