https://ria.ru/20211213/sobstvennost-1763401247.html

В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей

В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей - РИА Новости, 13.12.2021

В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей

Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность, отговорки Вашингтона абсолютно неприемлемы, заявил в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:06

2021-12-13T10:06

2021-12-13T11:01

сша

россия

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сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность, отговорки Вашингтона абсолютно неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Количество дипломатических нот, так называемых вербальных нот, которые наше посольство в Вашингтоне направило в госдепартамент с требованием вернуть собственность, а в качестве первого шага предоставить доступ туда, - уже превысило 500", - сказал Рябков.Он пояснил, что российские дипломаты раз в две недели направляют в госдеп вербальные ноты и намерены и дальше продолжать эту практику, "не потому, что это какой-то механический процесс"."Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы", - добавил замминистра.Он отметил, что в разговоре президентов РФ и США 7 декабря Владимир Путин в жёсткой форме ещё раз поставил вопрос перед Джо Байденом."Мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим мы удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны", - добавил Рябков.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "американские попытки представить дело так, что мы - Россия - остаемся собственником этих объектов, но не имеем права ни пользоваться ими, ни даже туда заходить - это просто вопиющая попытка отрицать основы межгосударственного общения, отрицать все то, что составляет, по большому счету, содержание понятия "дипломатический иммунитет".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761911903.html

https://ria.ru/20211118/sobstvennost-1759675670.html

https://ria.ru/20211029/zakharova-1756953426.html

https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html

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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)