Религиовед призвал усилить охрану учебных заведений
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В России надо усилить охрану учебных заведений и работу по выявлению угроз, такое мнение РИА Новости высказал руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев, комментируя ЧП в серпуховской православной гимназии.
По данным ГУМВД, в понедельник 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, "произвел самоподрыв" в помещении гимназии, также ранен 15-летний подросток. Напавший на православную гимназию в результате скончался от ран, других серьезно пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.
"У нас с 2017 года таких случаев произошло уже 14, включая этот, и почти сто было предотвращено, когда ловили уже с оружием, кроме того были сотни угроз совершить эти нападения. Сейчас надо усилить охрану учебных заведений и усилить работу по выявлению угроз, обычно нападающие заранее предупреждают о своих намерениях, - обычно, но не всегда. Что конкретно в Серпухове побудило выпускника напасть на гимназию, я думаю, быстро разберутся", - сказал Силантьев.
Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.