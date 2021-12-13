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Напавший на гимназию в Серпухове пройдет психиатрическую экспертизу

Напавший на гимназию в Серпухове пройдет психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 13.12.2021

Напавший на гимназию в Серпухове пройдет психиатрическую экспертизу

Юноше, который пытался совершить суицид общеопасным способом в православной гимназии в Серпухове, проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:22

2021-12-13T14:22

2021-12-13T15:03

происшествия

взрыв

серпухов

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Юноше, который пытался совершить суицид общеопасным способом в православной гимназии в Серпухове, проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.Врадий также сообщила, что по месту жительства юноши проведен обыск. В ходе него следователи изъяли необходимые предметы и вещества - по ним будут назначены экспертизы.

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, взрыв, серпухов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия, взрыв в женском монастыре в серпухове