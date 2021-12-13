https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763463387.html

Следствие расценило ЧП в Серпухове как попытку суицида

Следствие расценило ЧП в Серпухове как попытку суицида - РИА Новости, 13.12.2021

Следствие расценило ЧП в Серпухове как попытку суицида

Молодой человек, пришедший к православной гимназии в подмосковном Серпухове, пытался совершить самоубийство общеопасным способом, заявила журналистам старший... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:00

2021-12-13T14:00

2021-12-13T16:59

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

взрыв в женском монастыре в серпухове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763475285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd9a4807794ac577fbedeb4c105047b8.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Молодой человек, пришедший к православной гимназии в подмосковном Серпухове, пытался совершить самоубийство общеопасным способом, заявила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом", - сказала Врадий.В результате, уточнила она, он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.Ранее Врадий сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.По данным ГУМВД по Московской области, ЧП в понедельник утром устроил 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове. По данным минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших, в том числе сам подозреваемый - в тяжелом состоянии.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове Представитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове 2021-12-13T14:00 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, взрыв в женском монастыре в серпухове