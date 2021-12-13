Следствие расценило ЧП в Серпухове как попытку суицида

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Молодой человек, пришедший к православной гимназии в подмосковном Серпухове, пытался совершить самоубийство общеопасным способом, заявила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом", - сказала Врадий.В результате, уточнила она, он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.Ранее Врадий сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.По данным ГУМВД по Московской области, ЧП в понедельник утром устроил 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове. По данным минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших, в том числе сам подозреваемый - в тяжелом состоянии.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Представитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове
Представитель СК РФ сообщила детали произошедшего в православной гимназии в Серпухове
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Молодой человек, пришедший к православной гимназии в подмосковном Серпухове, пытался совершить самоубийство общеопасным способом, заявила журналистам старший помощник руководителя областного главка СКРФОльга Врадий.
"Сегодня около 08.30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом", - сказала Врадий.
В результате, уточнила она, он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу.
Ранее Врадий сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
По данным ГУМВД по Московской области, ЧП в понедельник утром устроил 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове. По данным минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших, в том числе сам подозреваемый - в тяжелом состоянии.
Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
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