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Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК
Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК - РИА Новости, 13.12.2021
Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК
Молодой человек, напавший на православную гимназию в подмосковном Серпухове, находится в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:09
2021-12-13T14:47
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв
московская область (подмосковье)
ольга врадий
россия
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Молодой человек, напавший на православную гимназию в подмосковном Серпухове, находится в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Ему проводят реанимационные мероприятия", — сказала она.По данным МВД, восемнадцатилетний воспитанник приходского учебного заведения на территории Введенского женского монастыря взорвал самодельную бомбу на крыльце школы. Следствие расценило его действия как попытку суицида.Благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан ранее заявил, что напавший погиб. Такой же информацией располагал собеседник РИА Новости в Московском патриархате. В то же время силовики утверждали, что его госпитализировали. По данным областного Минздрава, в больницах находятся восемь пострадавших. После ЧП учеников и персонал гимназии эвакуировали, детей позже забрали родители.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащихся также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.
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серпухов
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россия
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв, московская область (подмосковье), ольга врадий, россия, взрыв в женском монастыре в серпухове
13:09 13.12.2021 (обновлено: 14:47 13.12.2021)
 
Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК

СК: напавший на православную гимназию в Серпухове жив и находится в реанимации

© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Автомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Понкратова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Молодой человек, напавший на православную гимназию в подмосковном Серпухове, находится в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
"Ему проводят реанимационные мероприятия", — сказала она.
По данным МВД, восемнадцатилетний воспитанник приходского учебного заведения на территории Введенского женского монастыря взорвал самодельную бомбу на крыльце школы. Следствие расценило его действия как попытку суицида.
Благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан ранее заявил, что напавший погиб. Такой же информацией располагал собеседник РИА Новости в Московском патриархате. В то же время силовики утверждали, что его госпитализировали.
Взрыв в православной гимназии в Серпухове
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

Сотрудники полиции, Росгваргвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
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© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанк

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв в православной гимназии в Серпухове
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
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© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Автомобили ДПС у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

Сотрудник полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
По данным областного Минздрава, в больницах находятся восемь пострадавших. После ЧП учеников и персонал гимназии эвакуировали, детей позже забрали родители.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащихся также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.
Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
12:23
Подозреваемый в нападении на монастырь в Серпухове попал на видео
 
ПроисшествияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)ВзрывМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийРоссияВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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