https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763448118.html

Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК

Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК - РИА Новости, 13.12.2021

Напавший на гимназию в Серпухове находится в реанимации, сообщили в СК

Молодой человек, напавший на православную гимназию в подмосковном Серпухове, находится в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:09

2021-12-13T13:09

2021-12-13T14:47

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв

московская область (подмосковье)

ольга врадий

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Молодой человек, напавший на православную гимназию в подмосковном Серпухове, находится в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Ему проводят реанимационные мероприятия", — сказала она.По данным МВД, восемнадцатилетний воспитанник приходского учебного заведения на территории Введенского женского монастыря взорвал самодельную бомбу на крыльце школы. Следствие расценило его действия как попытку суицида.Благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан ранее заявил, что напавший погиб. Такой же информацией располагал собеседник РИА Новости в Московском патриархате. В то же время силовики утверждали, что его госпитализировали. По данным областного Минздрава, в больницах находятся восемь пострадавших. После ЧП учеников и персонал гимназии эвакуировали, детей позже забрали родители.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащихся также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763432676.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв, московская область (подмосковье), ольга врадий, россия, взрыв в женском монастыре в серпухове