Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове возросло до десяти

Число пострадавших при взрыве в серпуховском женском монастыре выросло до десяти
Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.
Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.
"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.
"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.
Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.
Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.
Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.
Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.
На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.
На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.
Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.
"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.
Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.
Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.
На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.
Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.