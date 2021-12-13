https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763421425.html

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове возросло до десяти

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове возросло до десяти - РИА Новости, 13.12.2021

Число пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове возросло до десяти

При взрыве в школе в подмосковном Серпухове травмы получили десять человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Об этом РИА Новости рассказал представитель... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:36

2021-12-13T11:36

2021-12-13T13:39

россия

происшествия

взрыв

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. При взрыве в школе в подмосковном Серпухове травмы получили десять человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб."По уточненным данным, число пострадавших при взрыве возросло до десяти человек", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным СК, бывший ученик православной приходской гимназии взорвал самодельное устройство на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях Введенского женского монастыря.Благочинный Серпуховского округа Игорь Чабан заявил агентству, что 18-летней нападавший погиб. "Сам взрыв произошел не внутри помещения, а на территории, рядом с православной гимназией. Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца. <...> Ребенок, который был недалеко, пострадал, у него легкое ранение ноги", — добавил священник.Впрочем, в течение дня поступала разная информация о судьбе молодого человека: источник РИА Новости в спасательных службах утверждал, что его госпитализировали, тогда как в Московском патриархате сообщили, что он скончался от травм. В СМИ также была информация, что он умер от потери крови.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763403090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания. 2021-12-13T11:36 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, происшествия, взрыв, серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове