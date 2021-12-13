https://ria.ru/20211213/rodinki-1763380419.html

Дерматолог пояснил, какие родинки могут быть смертельно опасными

Дерматолог пояснил, какие родинки могут быть смертельно опасными - РИА Новости, 13.12.2021

Дерматолог пояснил, какие родинки могут быть смертельно опасными

Появление на теле новообразований могут быть тревожным сигналом, поэтому необходимо тщательно следить за родимыми пятнами на теле, говорит РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:13

2021-12-13T03:13

2021-12-13T14:20

медицина

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Появление на теле новообразований могут быть тревожным сигналом, поэтому необходимо тщательно следить за родимыми пятнами на теле, говорит РИА Новости дерматолог израильской многопрофильной клиники "Алодерм" Николай Дмитриев."За термином "родинка" врачи подразумевают пигментное образование невус. Это скопление специальных клеток – меланоцитов. Эти клетки защищают нас от избыточного ультафиолетового излучения. При длительном нахождении на солнце наша кожа приобретает загар – меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает самая страшная на сегодняшний день злокачественная опухоль – меланома. Ее так называют потому, что скорость роста и метастазирования опухоли одна из самых высоких. Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов. Причин для такого патологического процесса множество, но чаще всего врачи выделяют бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодифецитные состояния и генетическая предрасположенность", - пояснил дерматолог.Вероятность онкологии, по его словам, увеличивается, если невусы часто травмируются или испытывают избыточную нагрузку ультрафиолетом. Кроме того, отмечает специалист, процент появления меланомы – раковой опухоли - возрастает пропорционально размерам "родинки"."Доказано, что около 10% меланом возникает из уже имеющейся "родинки", остальные 90% возникают как новые образования на здоровой коже. Если человек обнаружил у себя новообразование на коже, которого ранее он не помнит, то это уже есть сигнал о том, что нужно обратится к врачу. О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования", - отметил специалист."Для точной диагностики врачи применяют специальные приборы – дерматоскопы, способные заглянуть в глубокие слои кожи. При обнаружении изменений в невусе его надо удалять. Также рекомендовано убирать образования в местах, где они могут быть травмированы одеждой и те, которые значительно возвышаются над уровнем кожи", - обращает внимание Дмитриев.При этом врач напоминает, что заболевание гораздо легче предотвратить, чем лечить. Поэтому он призывает пользоваться солнцезащитными препаратами с SPF фильтрами и проходить плановое обследование у дерматолога с обязательной дерматоскопией как минимум один раз в год.

https://ria.ru/20211125/rak-1760738638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/rodinka-1599357729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медицина