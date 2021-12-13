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В аэропорту Риги начали выборочно проверять пассажиров на COVID-19

В аэропорту Риги начали выборочно проверять пассажиров на COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021

В аэропорту Риги начали выборочно проверять пассажиров на COVID-19

Тестирование на коронавирус в выборочном порядке начали проводить у пассажиров, которые прибывают в Рижский аэропорт из стран с высоким уровнем заражения,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:41

2021-12-13T10:41

2021-12-13T10:41

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РИГА, 13 дек — РИА Новости. Тестирование на коронавирус в выборочном порядке начали проводить у пассажиров, которые прибывают в Рижский аэропорт из стран с высоким уровнем заражения, включая Россию, причем вне зависимости от статуса вакцинации, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на Министерство здравоохранения Латвии.Власти объясняют эту меру тем, что новый штамм коронавируса появляется не только в Африке, но и в странах Европы."Для скрининга будут отбираться рейсы из страны с наибольшим распространением COVID-19: Германии, Великобритании, Швеции, Египта, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Испании, России, Нидерландов, Дании, Ирландии, Мальты, Украины, Грузии и Швейцарии", — сообщает Delfi.От проведения тестов могут отказаться транзитные пассажиры, дети до 12 лет и обслуживающий персонал самолетов.Чтобы процедура происходила по возможности комфортно и быстро, будут использоваться образцы слюны. К тому же аэропорт специально оборудовал для таких процедур сектор прилета. Скрининговый тест прибывающих пассажиров оплачивается из бюджета Латвии.

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