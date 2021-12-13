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Что ждет Зеленского после референдума по Донбассу?

На Украине рассказали, что ждет Зеленского в случае референдума по Донбассу - РИА Новости, 13.12.2021

Что ждет Зеленского после референдума по Донбассу?

Расширение дипломатических контактов в рамках "нормандского формата", а также консультации с США, позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому заговорить о РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:41

2021-12-13T17:41

2021-12-13T20:27

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руслан бортник

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Расширение дипломатических контактов в рамках "нормандского формата", а также консультации с США, позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому заговорить о возможности референдума по Донбассу. Однако эта идея может привести к обострению в среде украинских "ястребов", пишут "Вести.ua".По мнению украинского политолога Руслана Бортника, референдум может поднять образ Киева в глазах международного сообщества."О том, что референдум по Донбассу проводить необходимо, я говорю уже шесть лет, однако в нынешних обстоятельствах его проведение даст однозначный ответ "нет!" от украинского общества, что, в свою очередь, позволит Зеленскому ответить американцам, мол, мы — демократическое государство, что еще можем поделать?" — заявил эксперт.Во внутриполитических реалиях проведение плебисцита может столкнуться с ожесточенным сопротивлением радикально настроенных кругов, допускает автор статьи."Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и, как было сказано, вынесенные или предложенные другими странами, — я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка", — приводит издание слова экс-президента страны Петра Порошенко.Журналисты отметили, что радикально настроенные силы могут в случае референдума выступить против Зеленского.При этом Бортник заявил, что Украина и США сегодня пытаются согласовать общий подход и алгоритмы реализации Минских соглашений и у этого движения есть потенциал, поскольку точки зрения Москвы и Вашингтона во многом в этом вопросе совпадают. "Они скорее совпадают: и те и другие считают, что возвращение Украине Донбасса в качестве автономии — совершенно нормальный сценарий. Обе страны федеративны, и на регионализм смотрят вполне спокойно", — заявил он "Вестям".Зеленский несколько дней назад сообщил, что не исключает проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Он также допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам украинского лидера, европейские и американские партнеры Киева поддерживают это направление.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/stsenarii-1763360515.html

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