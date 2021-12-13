Что ждет Зеленского после референдума по Донбассу?

17:41 13.12.2021 (обновлено: 20:27 13.12.2021)
На Украине рассказали, что ждет Зеленского в случае референдума по Донбассу
"Вести": референдум по Донбассу может закончиться для Зеленского плачевно
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Расширение дипломатических контактов в рамках "нормандского формата", а также консультации с США, позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому заговорить о возможности референдума по Донбассу. Однако эта идея может привести к обострению в среде украинских "ястребов", пишут "Вести.ua".
По мнению украинского политолога Руслана Бортника, референдум может поднять образ Киева в глазах международного сообщества.
"О том, что референдум по Донбассу проводить необходимо, я говорю уже шесть лет, однако в нынешних обстоятельствах его проведение даст однозначный ответ "нет!" от украинского общества, что, в свою очередь, позволит Зеленскому ответить американцам, мол, мы — демократическое государство, что еще можем поделать?" — заявил эксперт.
Во внутриполитических реалиях проведение плебисцита может столкнуться с ожесточенным сопротивлением радикально настроенных кругов, допускает автор статьи.
"Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и, как было сказано, вынесенные или предложенные другими странами, — я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка", — приводит издание слова экс-президента страны Петра Порошенко.
Журналисты отметили, что радикально настроенные силы могут в случае референдума выступить против Зеленского.
При этом Бортник заявил, что Украина и США сегодня пытаются согласовать общий подход и алгоритмы реализации Минских соглашений и у этого движения есть потенциал, поскольку точки зрения Москвы и Вашингтона во многом в этом вопросе совпадают. "Они скорее совпадают: и те и другие считают, что возвращение Украине Донбасса в качестве автономии — совершенно нормальный сценарий. Обе страны федеративны, и на регионализм смотрят вполне спокойно", — заявил он "Вестям".
Зеленский несколько дней назад сообщил, что не исключает проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Он также допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам украинского лидера, европейские и американские партнеры Киева поддерживают это направление.
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