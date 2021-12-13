https://ria.ru/20211213/razgovor-1763539095.html

Путин провел телефонный разговор с Джонсоном

Путин провел телефонный разговор с Джонсоном - РИА Новости, 13.12.2021

Путин провел телефонный разговор с Джонсоном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила канцелярия премьера. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:00

2021-12-13T19:00

2021-12-13T19:15

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ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила канцелярия премьера."Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия", - добавили на Даунинг-стрит.Джонсон также признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности, и лидеры согласились, что крайне важно, чтобы все стороны соблюдали условия минского протокола.Кроме того, лидеры России и Британии приветствовали прогресс в решении проблемы изменения климата и защите лесов на конференции COP26 и отметили решающее значение сотрудничества между Великобританией и Россией для выполнения обязательств, взятых в Глазго.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211213/ukraina-1763403242.html

https://ria.ru/20211211/ustupki-1763282374.html

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