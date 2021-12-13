19:00 13.12.2021 (обновлено: 19:15 13.12.2021)
Путин провел телефонный разговор с Джонсоном
Президент Путин провел телефонный разговор с премьером Британии Джонсоном
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр сегодня разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности и определения долгосрочных решений", - отмечается в сообщении.
"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия", - добавили на Даунинг-стрит.
Джонсон также признал важность диалога по вопросам международной и региональной безопасности, и лидеры согласились, что крайне важно, чтобы все стороны соблюдали условия минского протокола.
Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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