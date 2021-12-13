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Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела

Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела - РИА Новости, 13.12.2021

Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин до 13 февраля не сможет выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом, такое решение вынес Басманный суд... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:23

2021-12-13T20:23

2021-12-13T21:06

происшествия

москва

валерий рашкин

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин до 13 февраля не сможет выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом, такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", — сказали там. Адвокат парламентария Константин Лазарев назвал это решение безосновательным. "Будем обжаловать", — сказал он журналистам.Сам Рашкин рассказал, что собирается продолжить законотворческую деятельность, несмотря на затруднения. Коммунист уточнил, что намерен оспорить запрет на телефонные звонки и интернет. По его словам, он занимается несколькими законопроектами, а также ему нужно вести переписку. Свое состояние после заседания депутат описал как "рабочее".В понедельник ему предъявили обвинение по уголовному делу о незаконной охоте. Рашкин отрицает свою вину. Он был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник.СК попросил судью запретить политику покидать квартиру с 23:00 до 07:00, ходить на охоту, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу.В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что, гуляя в лесу, наткнулся на труп и забрал его.Позже депутат записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться", но его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул Рашкин, спиртное не употреблял.Парламентарий отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.В ноябре Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против него. По статье 258 УК политику грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.Кроме уголовной ответственности, парламентария привлекут и к административной. Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, Рашкин был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", а речь была нарушена. От медосвидетельствования он отказался.Сам коммунист называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".

https://ria.ru/20211206/rashkin-1762464866.html

https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html

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