Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/rashkin-1763551414.html
Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела
Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела - РИА Новости, 13.12.2021
Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин до 13 февраля не сможет выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом, такое решение вынес Басманный суд... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:23
2021-12-13T21:06
происшествия
москва
валерий рашкин
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756817050_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_bd4e514a3dc34e189be40b9b9e0be49a.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин до 13 февраля не сможет выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом, такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", — сказали там. Адвокат парламентария Константин Лазарев назвал это решение безосновательным. "Будем обжаловать", — сказал он журналистам.Сам Рашкин рассказал, что собирается продолжить законотворческую деятельность, несмотря на затруднения. Коммунист уточнил, что намерен оспорить запрет на телефонные звонки и интернет. По его словам, он занимается несколькими законопроектами, а также ему нужно вести переписку. Свое состояние после заседания депутат описал как "рабочее".В понедельник ему предъявили обвинение по уголовному делу о незаконной охоте. Рашкин отрицает свою вину. Он был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник.СК попросил судью запретить политику покидать квартиру с 23:00 до 07:00, ходить на охоту, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу.В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что, гуляя в лесу, наткнулся на труп и забрал его.Позже депутат записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться", но его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул Рашкин, спиртное не употреблял.Парламентарий отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.В ноябре Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против него. По статье 258 УК политику грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.Кроме уголовной ответственности, парламентария привлекут и к административной. Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, Рашкин был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", а речь была нарушена. От медосвидетельствования он отказался.Сам коммунист называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
https://ria.ru/20211206/rashkin-1762464866.html
https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html
https://ria.ru/20211125/krasnov-1760713251.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756817050_0:0:2471:1854_1920x0_80_0_0_d05e1dd369f7b4745ffd9bcac6e7f0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, валерий рашкин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
20:23 13.12.2021 (обновлено: 21:06 13.12.2021)
 
Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами дела

Суд в Москве запретил депутату от КПРФ Рашкину выходить по ночам и охотиться

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин до 13 февраля не сможет выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом, такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий", — сказали там.
Адвокат парламентария Константин Лазарев назвал это решение безосновательным. "Будем обжаловать", — сказал он журналистам.
Сам Рашкин рассказал, что собирается продолжить законотворческую деятельность, несмотря на затруднения. Коммунист уточнил, что намерен оспорить запрет на телефонные звонки и интернет. По его словам, он занимается несколькими законопроектами, а также ему нужно вести переписку. Свое состояние после заседания депутат описал как "рабочее".
В понедельник ему предъявили обвинение по уголовному делу о незаконной охоте. Рашкин отрицает свою вину. Он был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник.
СК попросил судью запретить политику покидать квартиру с 23:00 до 07:00, ходить на охоту, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 21:07
Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте
В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что, гуляя в лесу, наткнулся на труп и забрал его.
Позже депутат записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться", но его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул Рашкин, спиртное не употреблял.
Парламентарий отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 11:19
Рашкина выписали из больницы
В ноябре Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против него. По статье 258 УК политику грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.
Кроме уголовной ответственности, парламентария привлекут и к административной. Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, Рашкин был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", а речь была нарушена. От медосвидетельствования он отказался.
Сам коммунист называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 14:21
Рашкин на свободе может повлиять на свидетелей, заявил Краснов
 
ПроисшествияМоскваВалерий РашкинАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадовРоссиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов