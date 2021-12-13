https://ria.ru/20211213/rashkin-1763494275.html

СК попросил запретить Рашкину охотиться на время следствия

СК попросил запретить Рашкину охотиться на время следствия - РИА Новости, 13.12.2021

СК попросил запретить Рашкину охотиться на время следствия

Следственный комитет РФ попросил суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться на время следствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:58

2021-12-13T15:58

2021-12-13T18:47

происшествия

москва

александр бастрыкин

валерий рашкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760671835_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_010a6a12227f9f48d0997d84cc3b2643.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ попросил суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться на время следствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."Следствие ходатайствует о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00", - сказали в пресс-службе. Ходатайство будет рассмотрено уже в понедельник. Ранее адвокат сообщил, что и он, и его подзащитный прибыли в суд.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Как информирует СК РФ, фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в ведомстве.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Кроме уголовной, коммуниста привлекут к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20211202/gosduma-1761833606.html

https://ria.ru/20211125/krasnov-1760713251.html

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756863062.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, александр бастрыкин, валерий рашкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина