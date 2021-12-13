https://ria.ru/20211213/rashkin-1763484212.html
СК призывает запретить Рашкину общаться с фигурантами дела, заявил адвокат
СК призывает запретить Рашкину общаться с фигурантами дела, заявил адвокат - РИА Новости, 13.12.2021
СК призывает запретить Рашкину общаться с фигурантами дела, заявил адвокат
Следствие просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, против которого возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, покидать дом ночью,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:24
2021-12-13T15:24
2021-12-13T15:47
происшествия
москва
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
константин лазарев
дело о незаконной охоте с участием рашкина
александр бастрыкин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следствие просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, против которого возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, покидать дом ночью, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев."Следствие подало в Басманный суд Москвы ходатайство о запрете определенных действий. Следователь просит запретить моему подзащитному покидать жилище с 23.00 мск по 07.00, а также общаться с другими фигурантами дела", - сказал адвокат.В пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили РИА Новости поступление ходатайства, оно пока не рассмотрено.По словам Лазарева, Рашкину предъявлено обвинение, вину депутат не признает, поскольку во время охоты был уверен, что не нарушает закон.Ранее СК РФ объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Кроме уголовной, коммуниста привлекут к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html
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происшествия, москва, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, константин лазарев, дело о незаконной охоте с участием рашкина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:24 13.12.2021 (обновлено: 15:47 13.12.2021)
СК призывает запретить Рашкину общаться с фигурантами дела, заявил адвокат
Адвокат Лазарев заявил, что СК призывает запретить Рашкину общаться с фигурантами дела
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Следствие просит суд запретить депутату Госдумы
от КПРФ Валерию Рашкину
, против которого возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, покидать дом ночью, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев
.
"Следствие подало в Басманный суд Москвы
ходатайство о запрете определенных действий. Следователь просит запретить моему подзащитному покидать жилище с 23.00 мск по 07.00, а также общаться с другими фигурантами дела", - сказал адвокат.
В пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили РИА Новости поступление ходатайства, оно пока не рассмотрено.
По словам Лазарева, Рашкину предъявлено обвинение, вину депутат не признает, поскольку во время охоты был уверен, что не нарушает закон.
Ранее СК РФ
объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин
– только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Кроме уголовной, коммуниста привлекут к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.
Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.