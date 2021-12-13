https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763550434.html
Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге
Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге - РИА Новости, 13.12.2021
Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге
Предприниматели просят перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита в Санкт-Петербурге, власти попробуют учесть их... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:18
2021-12-13T20:18
2021-12-13T20:23
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
борис пиотровский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759645027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_853045857dff27e8ec76a0996b9c08dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Предприниматели просят перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита в Санкт-Петербурге, власти попробуют учесть их пожелания, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.Ранее сообщалось, что городские власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря."Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759645027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a29dbe4336dde34466fe1e604c0a9d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, борис пиотровский
20:18 13.12.2021 (обновлено: 20:23 13.12.2021)
Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге
Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите в Петербурге