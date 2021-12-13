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Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге

Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге - РИА Новости, 13.12.2021

Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге

Предприниматели просят перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита в Санкт-Петербурге, власти попробуют учесть их... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:18

2021-12-13T20:18

2021-12-13T20:23

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борис пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Предприниматели просят перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и общепита в Санкт-Петербурге, власти попробуют учесть их пожелания, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.Ранее сообщалось, что городские власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря."Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

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