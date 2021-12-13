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Мосгордума направит в Госдуму более пяти тысяч обращений по QR-кодам

Мосгордума направит в Госдуму более пяти тысяч обращений по QR-кодам - РИА Новости, 13.12.2021

Мосгордума направит в Госдуму более пяти тысяч обращений по QR-кодам

Мосгордума направит в Государственную Думу более 5 тысяч обращений москвичей по законопроектам о QR-кодах, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников, чьи... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:10

2021-12-13T14:10

2021-12-13T14:10

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

московская городская дума

госдума рф

здоровье - общество

коронавирусы

алексей шапошников

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгордума направит в Государственную Думу более 5 тысяч обращений москвичей по законопроектам о QR-кодах, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников, чьи слова приводятся на официальном сайте столичного парламента."На этой неделе в Государственной Думе продолжается обсуждение проекта Федерального закона о введении QR-кодов. В Московскую городскую думу поступило более 5 тысяч обращений москвичей с различными позициями по принятию проекта данного федерального закона. Сегодня мы все письма передаем в аппарат Государственной Думы, чтобы мнение каждого москвича было услышано при принятии окончательного решения", - отметил Шапошников.По его словам, решение, которое будет принято, должно учитывать как общегосударственные интересы, так и региональную специфику."Принципиально важно, чтобы тема противодействия пандемии обсуждалась конструктивно, не использовалась различными фракциями и партиями в собственных политических целях. Ну а главным способом победы над коронавирусом остается вакцинация", - отметил Шапошников.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.

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