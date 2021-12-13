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ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский
ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский - РИА Новости, 13.12.2021
ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о QR-кодах. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:15
2021-12-13T13:15
2021-12-13T13:18
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о QR-кодах."Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах", - написал политик в своем Telegram-канале.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.
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13:15 13.12.2021 (обновлено: 13:18 13.12.2021)
ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский
Лидер ЛДПР Жириновский: партия пока не будет голосовать за законопроект о QR-кодах