https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763449549.html

ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский

ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский - РИА Новости, 13.12.2021

ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, заявил Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о QR-кодах. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:15

2021-12-13T13:15

2021-12-13T13:18

распространение коронавируса

политика

лдпр

qr-код

общество

владимир жириновский

вячеслав володин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_e84ed473bb09168e534f3803331d1480.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о QR-кодах."Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах", - написал политик в своем Telegram-канале.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, лдпр, qr-код, общество, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии