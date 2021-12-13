https://ria.ru/20211213/prokuratura-1763533314.html

Прокуратура проверит частные образовательные организации в Подмосковье

Прокуратура проверит частные образовательные организации в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2021

Прокуратура проверит частные образовательные организации в Подмосковье

Прокуратура Московской области проведет проверку во всех частных образовательных учреждениях в регионе после происшествия в православной гимназии, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:38

2021-12-13T18:38

2021-12-13T19:10

московская область (подмосковье)

происшествия

серпухов

прокуратура московской области

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763404252_56:0:921:486_1920x0_80_0_0_cbbb4f42c1090fd83ffa70ae6d4fe32d.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Прокуратура Московской области проведет проверку во всех частных образовательных учреждениях в регионе после происшествия в православной гимназии, сообщили в пресс-службе ведомства."Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима", — сказали там. Кроме того, власти оценят действия администраций при ЧП. В понедельник 18-летний выпускник учебного заведения, расположенного рядом с Введенским Владычным женским монастырем, произвел самоподрыв на территории учебного заведения. По информации СК, он находится в реанимации. Еще восемь человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11-й класс по государственному образовательному стандарту. Их также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.

https://ria.ru/20211213/prichina-1763481473.html

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, серпухов, прокуратура московской области, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове