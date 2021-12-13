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Парламент Кузбасса продлил действие региональных мер поддержки на три года
Парламент Кузбасса продлил действие региональных мер поддержки на три года - РИА Новости, 13.12.2021
Парламент Кузбасса продлил действие региональных мер поддержки на три года
Депутаты Кузбасса поддержали сохранение на три года выплат областного материнского капитала, ежемесячных пособий многодетным семьям и продлили на год выплаты... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:46
2021-12-13T14:46
2021-12-13T14:46
кемеровская область
кемерово
администрация кемеровской области
парламент кузбасса
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Кузбасса поддержали сохранение на три года выплат областного материнского капитала, ежемесячных пособий многодетным семьям и продлили на год выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и людям, пострадавшим на производстве, сообщает пресс-служба регионального парламента.Срок действия областного материнского капитала парламент Кузбасса продлил до 31 декабря 2024 года. Он будет действовать для женщин, которые родили или усыновили третьего/четвертого ребенка, начиная с 1 января 2011 года, а также для мужчин, ставших единственными усыновителями. Размер областного материнского капитала в Кузбассе составляет 130 тысяч рублей, получить его можно однократно, говорится в сообщении.Однако, если речь идет о погашении основного долга и уплате процентов по кредитам и займам, оформленным на покупку, строительство или реконструкцию жилья, воспользоваться этими деньгами родители могут, не дожидаясь трехлетия, добавил депутат. Подать заявление о назначении выплаты можно через органы соцзащиты или МФЦ.Депутаты также проголосовали за продление еще на три года ежемесячных денежных выплат семьям, где с 1 января 2013 года появился третий или последующий ребенок. Размер такой выплаты в текущем году составил 11254 рубля, ее получателями на Кузбассе стали 12,6 тысячи семей.По его словам, многодетных семей в последние годы в Кузбассе становится больше.Областные законотворцы поддержали и продление еще на год региональных мер поддержки для участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов, кузбассовцев, повредивших здоровье из-за несчастного случая на производстве или в результате профессионального заболевания, а также для представителей других категорий в соответствии с областным законом "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".В частности, эти категории имеют право на частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, ремонт автомобиля, покупку бензина, а также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, предоставление слуховых аппаратов и другие льготы. В 2022 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 10,657 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.В целом же на социальную поддержку населения Кузбасса в 2022 году выделено 29,88 миллиарда рублей, что составляет 16% расходов областного бюджета.
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кемеровская область, кемерово, администрация кемеровской области, парламент кузбасса
КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Кузбасса поддержали сохранение на три года выплат областного материнского капитала, ежемесячных пособий многодетным семьям и продлили на год выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и людям, пострадавшим на производстве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Срок действия областного материнского капитала парламент Кузбасса продлил до 31 декабря 2024 года. Он будет действовать для женщин, которые родили или усыновили третьего/четвертого ребенка, начиная с 1 января 2011 года, а также для мужчин, ставших единственными усыновителями. Размер областного материнского капитала в Кузбассе составляет 130 тысяч рублей, получить его можно однократно, говорится в сообщении.
"Такую меру поддержки в дополнение к федеральному материнскому капиталу в Кузбассе получают, независимо от величины дохода. В отличие от федерального маткапитала, средства областного используются только для улучшения жилищных условий семьи. Причем обратиться за выплатой семья может только после того, как уже получила федеральный материнский капитал и потратила не менее 90% от него на улучшение жилищных условий. Еще один нюанс – на момент обращения ребенку, с рождением которого появилось право на помощь, должно исполниться три года", - пояснил председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Парламента Кузбасса Глеб Колпинский.
Однако, если речь идет о погашении основного долга и уплате процентов по кредитам и займам, оформленным на покупку, строительство или реконструкцию жилья, воспользоваться этими деньгами родители могут, не дожидаясь трехлетия, добавил депутат. Подать заявление о назначении выплаты можно через органы соцзащиты или МФЦ.
Депутаты также проголосовали за продление еще на три года ежемесячных денежных выплат семьям, где с 1 января 2013 года появился третий или последующий ребенок. Размер такой выплаты в текущем году составил 11254 рубля, ее получателями на Кузбассе стали 12,6 тысячи семей.
"Чтобы понять, может ли семья претендовать на выплату, сначала нужно рассчитать среднедушевой доход. Для этого сумму доходов всех членов семьи, полученных за полгода, нужно сначала разделить на шесть, затем – на количество членов семьи. Семья имеет право на выплату, если результат расчета меньше двукратной величины прожиточного минимума в Кузбассе, то есть меньше 22708 рублей", - рассказал Колпинский.
По его словам, многодетных семей в последние годы в Кузбассе становится больше.
"И это позитивная тенденция. Финансовая поддержка помогает родителям обеспечить своих детей необходимым. Кроме того, в Кузбассе действуют и другие виды поддержки для семей, в которых растут трое и более детей. Это частичная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатная выдача лекарств по рецептам врача для детей до шести лет, бесплатный проезд для школьников", - уточнил депутат.
Областные законотворцы поддержали и продление еще на год региональных мер поддержки для участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда
, инвалидов, кузбассовцев, повредивших здоровье из-за несчастного случая на производстве или в результате профессионального заболевания, а также для представителей других категорий в соответствии с областным законом "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
В частности, эти категории имеют право на частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, ремонт автомобиля, покупку бензина, а также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, предоставление слуховых аппаратов и другие льготы. В 2022 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 10,657 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.
В целом же на социальную поддержку населения Кузбасса в 2022 году выделено 29,88 миллиарда рублей, что составляет 16% расходов областного бюджета.