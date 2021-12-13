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Парламент Кузбасса продлил действие региональных мер поддержки на три года

Парламент Кузбасса продлил действие региональных мер поддержки на три года - РИА Новости, 13.12.2021

Парламент Кузбасса продлил действие региональных мер поддержки на три года

Депутаты Кузбасса поддержали сохранение на три года выплат областного материнского капитала, ежемесячных пособий многодетным семьям и продлили на год выплаты... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:46

2021-12-13T14:46

2021-12-13T14:46

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кемерово

администрация кемеровской области

парламент кузбасса

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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Кузбасса поддержали сохранение на три года выплат областного материнского капитала, ежемесячных пособий многодетным семьям и продлили на год выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и людям, пострадавшим на производстве, сообщает пресс-служба регионального парламента.Срок действия областного материнского капитала парламент Кузбасса продлил до 31 декабря 2024 года. Он будет действовать для женщин, которые родили или усыновили третьего/четвертого ребенка, начиная с 1 января 2011 года, а также для мужчин, ставших единственными усыновителями. Размер областного материнского капитала в Кузбассе составляет 130 тысяч рублей, получить его можно однократно, говорится в сообщении.Однако, если речь идет о погашении основного долга и уплате процентов по кредитам и займам, оформленным на покупку, строительство или реконструкцию жилья, воспользоваться этими деньгами родители могут, не дожидаясь трехлетия, добавил депутат. Подать заявление о назначении выплаты можно через органы соцзащиты или МФЦ.Депутаты также проголосовали за продление еще на три года ежемесячных денежных выплат семьям, где с 1 января 2013 года появился третий или последующий ребенок. Размер такой выплаты в текущем году составил 11254 рубля, ее получателями на Кузбассе стали 12,6 тысячи семей.По его словам, многодетных семей в последние годы в Кузбассе становится больше.Областные законотворцы поддержали и продление еще на год региональных мер поддержки для участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов, кузбассовцев, повредивших здоровье из-за несчастного случая на производстве или в результате профессионального заболевания, а также для представителей других категорий в соответствии с областным законом "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".В частности, эти категории имеют право на частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, ремонт автомобиля, покупку бензина, а также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, предоставление слуховых аппаратов и другие льготы. В 2022 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 10,657 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.В целом же на социальную поддержку населения Кузбасса в 2022 году выделено 29,88 миллиарда рублей, что составляет 16% расходов областного бюджета.

https://realty.ria.ru/20210809/bolnitsa-1745012187.html

https://ria.ru/20211001/sertifikaty-1752672505.html

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