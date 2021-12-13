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В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Си Цзиньпиня

В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Си Цзиньпиня - РИА Новости, 13.12.2021

В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Си Цзиньпиня

Темой переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпиня, которые пройдут 15 декабря по видеосвязи, станет развитие сотрудничества РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:06

2021-12-13T12:06

2021-12-13T12:48

китай

в мире

владимир путин

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Темой переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпиня, которые пройдут 15 декабря по видеосвязи, станет развитие сотрудничества в будущем, рассказали в пресс-службе Кремля."Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", — говорится в сообщении.Кроме того, лидеры двух стран обсудят актуальные глобальные и региональные вопросы.Ранее в МИД Китая заявили, что саммит укрепит взаимное доверие между Пекином и Москвой и "внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку".Предыдущая встреча политиков также прошла онлайн. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html

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китай, в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия