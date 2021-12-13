https://ria.ru/20211213/pavilon-1763494715.html

РЭЦ открыл демонстрационно-дегустационный павильон в Египте

РЭЦ открыл демонстрационно-дегустационный павильон в Египте - РИА Новости, 13.12.2021

РЭЦ открыл демонстрационно-дегустационный павильон в Египте

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ провел церемонию открытия демонстрационно-дегустационного павильона в Египте, в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:00

2021-12-13T16:00

2021-12-13T16:00

египет

сергей левин

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Минсельхозом РФ провел церемонию открытия демонстрационно-дегустационного павильона в Египте, в мероприятии приняли участие замглавы Минсельхоза Сергей Левин и представители министерства торговли и промышленности Египта, сообщает РЭЦ."Опрос показал, что наибольший интерес для российских компаний представляет Египет. Данное предложение было также поддержано Минсельхозом России", - рассказал о выборе страны для открытия нового павильона вице-президент АО "РЭЦ" Алексей Солодов.Он добавил, что, выбирая страну для нового павильона, РЭЦ в начале года провел исследование потенциала продаж российской продукции в различных государствах. Анализировалась численность населения, размер ВВП, покупательная способность, наличие морского порта, объем импорта сельскохозяйственной продукции из России, доля России в общем импорте в страну, а также наличие сельскохозяйственного атташе и торгового представительства РФ. Были также учтены торговые барьеры, индекс восприятия коррупции и индекс легкости ведения бизнеса."В результате наш выбор остановился на трех странах - это Египет, Индонезия и Нигерия. Мы также опросили уже действующих участников программы, в том числе крупных экспортеров, таких как АО "Макфа" и ООО "Ура кондитеры", - добавил Солодов. По его словам, выгода географического положения Египта обусловлена близостью к Средиземному морю, а благодаря Суэцкому каналу Египет является ключевым логистическим и товарным хабом Северной Африки.Он отметил, что новый павильон - это очередной шаг к выводу продукции российских компаний на внешние рынки. Кроме того, у механизма павильонов не исчерпан потенциал развития, который позволит покрыть "мирной торговой энергией" не только Египет, но и сопредельные страны региона. "Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый российский экспортер не будет убежден в том, что если его продукция попала на полки наших павильонов, то его ждет ошеломительный успех, а каждый потребитель в Египте не станет фанатом российской продукции", - заключил Солодов.Ранее были запущены три постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильона российской агропромышленной продукции в КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай) и Вьетнаме (Хошимин). В них представлена продукция 136 российских компаний: 45 в ОАЭ, 44 во Вьетнаме и 47 в Китае. За 2021 год было заключено 26 экспортных контрактов на 32 миллиона долларов.

https://ria.ru/20211210/eksport-1763157281.html

https://ria.ru/20211210/rets-1763148680.html

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египет, сергей левин, российский экспортный центр, россия