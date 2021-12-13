14:57 13.12.2021 (обновлено: 15:00 13.12.2021)
На Украине партия Порошенко обошла "Слугу народа" Зеленского
На Украине "Европейская солидарность" Порошенко обошла "Слугу народа" Зеленского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" уступила партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" лидерство в рейтинге электоральных предпочтений, за них готовы отдать свои голоса 18,4% и 19,8% опрошенных соответственно, свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).
"Относительно наибольшей поддержкой пользуются партии "Европейская солидарность", которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Слуга народа", которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором. Разница в поддержке этих партий – в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое место", - говорится в исследовании.
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Далее следует партия "Батькивщина", за нее готовы проголосовать 6,2% среди всех респондентов и 9,1% среди определившихся с выбором и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (6,2% и 9%). Пятипроцентный проходной барьер также формально преодолевают партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь", за которую готовы отдать свои голоса 7% тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, "Радикальная партия" Олега Ляшко получила бы 5,2% голосов и "Украинская стратегия (экс-премьера Украины) Владимира Гройсмана" набрала бы 5,1% голосов.
За года рейтинг таких топ-партий, как "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" статистически значимо не изменился. В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии "Опозиционная платформа - За жизнь", чья поддержка среди определившихся снизилась с 17,4% до 9%.