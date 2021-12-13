https://ria.ru/20211213/oon-1763531615.html

Небензя назвал проект Совбеза ООН по климату и безопасности неприемлемым

Небензя назвал проект Совбеза ООН по климату и безопасности неприемлемым - РИА Новости, 13.12.2021

Небензя назвал проект Совбеза ООН по климату и безопасности неприемлемым

Россия считает неприемлемым проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:25

2021-12-13T18:25

2021-12-13T18:50

совет безопасности оон

россия

в мире

оон

василий небензя

климат

глобальное потепление

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ООН, 13 дек – РИА Новости. Россия считает неприемлемым проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.В понедельник Россия наложила вето на этот проект, против него также голосовала Индия. Китай при голосовании воздержался. Остальные члены СБ ООН голосовали за резолюцию. "Для России распространенный проект резолюции по климату и безопасности неприемлем", - сказал Небензя.В число соавторов резолюции вошли еще 113 стран. Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.По словам Небензи, принятие резолюции стало бы миной замедленного действия, которая позволила бы включать в повестку заседаний СБ ООН любую страну, "если она кому-то покажется неугодной". "Повод найти будет легко. Проблемы из-за климата ощущаются по всему миру", - пояснил постпред РФ.Небензя подчеркнул, что реальные климатические исследования – прерогатива ученых. "Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплеки", - указал он.Авторы проекта заявляют, что "Совет безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке.Как отмечается в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности. В проекте также говорится, что СБ ООН просит генерального секретаря организации "включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом".Согласно тексту, СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность. В проекте отмечается, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным. Согласно тексту, Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.

https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html

https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748126959.html

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