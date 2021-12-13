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В Венгрии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Венгрии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 13.12.2021
В Венгрии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Венгрии, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на заявление главного санитарного врача РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:46
2021-12-13T18:46
2021-12-13T18:46
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Венгрии, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на заявление главного санитарного врача страны Сесилии Мюллер.Согласно изданию, Мюллер заявила в эфире местного телеканала M1, что "штамм "омикрон" был выявлен в двух полученных образцах". Отмечается, что других случаев заражения "омикроном" выявлено не было.Мюллер добавила, что штамм "дельта" все еще доминирует в стране, и обратила внимание на то, что теперь необходимость получения третьей дозы вакцины стала еще выше.Издание Hungary Today со ссылкой на местный портал Telex сообщает, что инфицированная штаммом "омикрон" пара не покидала Венгрию и заразилась внутри страны.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/omikron-1763484865.html
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в мире, венгрия, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Венгрии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Hungary Today: в Венгрии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса