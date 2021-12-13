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В России число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 16
В России число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 16 - РИА Новости, 13.12.2021
В России число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 16
Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили у 16 вернувшихся в страну россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:18
2021-12-13T10:18
2021-12-13T10:50
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили у 16 вернувшихся в страну россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — сказала она, выступая в Госдуме.Чиновник отметила, что заболеваемость COVID-19 за неделю в России снизилась на 7,3 процента. Показатель составил 144,95 на сто тысяч населения. В то же время в пяти регионах он растет. В 24 субъектах федерации также выросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.Двумя компонентами вакцины привиты 68,8 миллиона жителей, одним — 75,5 миллиона.Ранее сообщалось о двух случаях заражения, завезенных из ЮАР. Как заяил РИА Новости директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, носители ранее прививались, а болезнь проходит в легкой форме.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство и назвала его греческой буквой "омикрон".Сейчас во многих странах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии и потеснивший "альфу".
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10:18 13.12.2021 (обновлено: 10:50 13.12.2021)
В России число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 16
Вице-премьер Голикова: омикрон-штамм коронавируса выявили у 16 вернувшихся из ЮАР россиян