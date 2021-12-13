https://ria.ru/20211213/omikron-1763544075.html
В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек
В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек - РИА Новости, 13.12.2021
В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек
Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии достигло 40 человек, сообщили власти штатов страны. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:32
2021-12-13T19:32
2021-12-13T19:32
распространение коронавируса
в мире
чандигарх
дели
керала
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730819881_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7ad6dd4cd0d4a232292037d65074f59f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек – РИА Новости. Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии достигло 40 человек, сообщили власти штатов страны.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.Согласно сообщениям минздравов индийских штатов, двадцать случаев заболевания были выявлены в штате Махараштра, девять - в Раджастхане, по три – в Карнатаке и Гуджарате, два - в Дели и по одному в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх. Как отмечают минздравы штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона, выздоровели более 34,1 миллиона, умерли более 475 тысяч.
https://ria.ru/20211213/omikron-1763386572.html
чандигарх
дели
керала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730819881_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f3aae1a111c7a22b8d83cbcc201c32e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чандигарх, дели, керала, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек
В Индии число заболевших омикрон-штаммом коронавируса выросло до 40 человек