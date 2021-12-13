https://ria.ru/20211213/omikron-1763544075.html

В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек

В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек - РИА Новости, 13.12.2021

В Индии число заболевших "омикроном" выросло до 40 человек

Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии достигло 40 человек, сообщили власти штатов страны. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:32

2021-12-13T19:32

2021-12-13T19:32

распространение коронавируса

в мире

чандигарх

дели

керала

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек – РИА Новости. Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Индии достигло 40 человек, сообщили власти штатов страны.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.Согласно сообщениям минздравов индийских штатов, двадцать случаев заболевания были выявлены в штате Махараштра, девять - в Раджастхане, по три – в Карнатаке и Гуджарате, два - в Дели и по одному в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх. Как отмечают минздравы штатов, большинство заболевших приехали из-за рубежа или контактировали с такими людьми.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона, выздоровели более 34,1 миллиона, умерли более 475 тысяч.

https://ria.ru/20211213/omikron-1763386572.html

чандигарх

дели

керала

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в мире, чандигарх, дели, керала, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса